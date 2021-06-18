超詳細圖解／WFH肩頸僵硬好痠痛！簡單7招讓你「放鬆」

編按：WFH讓你動得更少，壓力大加上使用3C的時間更多，許多人肩頸痠痛的情況日益嚴重，快運用幾個簡單步驟動起來，讓僵硬的肩頸鬆一鬆！

【瑜伽師王羽暄的毛巾操：改善肩頸部常見的症狀】

現在人幾乎都有頸肩僵硬痠痛的問題，痠痛的部位肌肉會有僵硬感或沉重感，會發生在耳朵到肩膀處還有背後肩胛骨間的位

子。肩頸受涼，或是長期久坐伏案，導致肩頸關節淤堵，氣血運行不通暢，久而久之，肩頸關節及周圍肌肉缺少氣血滋養，

就會逐漸變得僵硬，緊繃，勞損痠痛，不靈活。痠痛不舒服因此而產生。

【動一動 ：改善肩頸僵硬、痠痛】

1. 採坐姿，把毛巾放到頸椎跟頭顱之間。

2. 吸氣時，維持頸椎拉長，下巴收、頭低，停留20 秒。

吸氣時，維持頸椎拉長，下巴收、頭低，停留20 秒。圖／幸福文化 提供

3. 毛巾往上拉長， 下巴再收，頭往下延伸頸部，停留20 秒，頭回正，可重複三至五回。

毛巾往上拉長， 下巴再收，頭往下延伸頸部，停留20 秒，頭回正，可重複三至五回。圖／幸福文化 提供

4. 拿掉毛巾，右手摸左耳朵，頭往右邊倒，停留10 秒。

拿掉毛巾，右手摸左耳朵，頭往右邊倒，停留10 秒。圖／幸福文化 提供

5. 頭往腋下右下方看，停留5秒。

頭往腋下右下方看，停留5秒。圖／幸福文化 提供

6. 頭回正，並換左手摸右耳朵，頭往左邊倒，停留10 秒。

頭回正，並換左手摸右耳朵，頭往左邊倒，停留10 秒。圖／幸福文化 提供

7. 頭部往腋下左下方看，停留5秒。

頭部往腋下左下方看，停留5秒。圖／幸福文化 提供

備註：本文為一般居家個人運動參考，如有不適勿勉強進行。疾病症狀問題請洽詢專業醫院門診。

【以上摘文選自《3分鐘鬆鬆筋膜․解痛伸展》、作者： 王羽暄、圖文提供：幸福文化出版社】