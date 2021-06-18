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超詳細圖解／WFH肩頸僵硬好痠痛！簡單7招讓你「放鬆」
編按：WFH讓你動得更少，壓力大加上使用3C的時間更多，許多人肩頸痠痛的情況日益嚴重，快運用幾個簡單步驟動起來，讓僵硬的肩頸鬆一鬆！
【瑜伽師王羽暄的毛巾操：改善肩頸部常見的症狀】
現在人幾乎都有頸肩僵硬痠痛的問題，痠痛的部位肌肉會有僵硬感或沉重感，會發生在耳朵到肩膀處還有背後肩胛骨間的位
子。肩頸受涼，或是長期久坐伏案，導致肩頸關節淤堵，氣血運行不通暢，久而久之，肩頸關節及周圍肌肉缺少氣血滋養，
就會逐漸變得僵硬，緊繃，勞損痠痛，不靈活。痠痛不舒服因此而產生。
【動一動 ：改善肩頸僵硬、痠痛】
1. 採坐姿，把毛巾放到頸椎跟頭顱之間。
2. 吸氣時，維持頸椎拉長，下巴收、頭低，停留20 秒。
3. 毛巾往上拉長， 下巴再收，頭往下延伸頸部，停留20 秒，頭回正，可重複三至五回。
4. 拿掉毛巾，右手摸左耳朵，頭往右邊倒，停留10 秒。
5. 頭往腋下右下方看，停留5秒。
6. 頭回正，並換左手摸右耳朵，頭往左邊倒，停留10 秒。
7. 頭部往腋下左下方看，停留5秒。
備註：本文為一般居家個人運動參考，如有不適勿勉強進行。疾病症狀問題請洽詢專業醫院門診。
【以上摘文選自《3分鐘鬆鬆筋膜․解痛伸展》、作者： 王羽暄、圖文提供：幸福文化出版社】
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