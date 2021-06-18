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浴室髮絲撿不完！他問該怎麼清？ 網揭「2幫手」：整年不用管

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「清理浴室地板髮絲」的方法，引發討論。 示意圖／ingimage
有網友好奇詢問「清理浴室地板髮絲」的方法，引發討論。 示意圖／ingimage

浴室常處於潮濕狀態，若未定時清潔整理，容易發生汙垢累積，甚至牆邊出現發霉的斑痕。而一名網友就表示，自己對於浴室地板總有清不完的頭髮，感到相當困擾，尤其頭髮碰到水時更難以處理乾淨，讓他好奇詢問「究竟該怎麼清？」引發網友討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，每次在浴室洗頭髮、吹頭髮，地板上總會出現掉了滿地的髮絲，有時使用水龍頭後，頭髮碰到滴水導致黏在地上，更是難以清理，讓他十分困擾。他指出，自己多半是等地板乾一點後，直接拿出吸塵器清理，並好奇問道「大家普遍怎麼清？」

文章一出，網友紛紛留言「沖水就會卡在地漏，再撿起來」、「沖到排水口，一次撿起」、「用手撿，撿完再用肥皂洗手」、「用衛生紙撿，如果是長頭髮幾乎要天天撿」、「用不要的牙刷清，就直接丟垃圾桶」、「推隱形眼鏡夾」、「我家都用烤肉夾」、「掃地機器人進去吸一圈」、「用免洗筷夾起來丟掉」等，分享各自的清理妙招。

其中不少人都點名「滾輪」和「濾網」是清理頭髮的好幫手，直呼「用長的黏毛滾輪，加上漂白水好神拖，沒事就黏一下、拖一下，整年下來幾乎不用大清洗」、「排水孔蓋裝濾網，頭髮都會在流到網子上，洗完就清」、「滾筒黏紙撕一張在地上黏一黏」、「有可以直接貼在排水孔上的濾網貼紙」。

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