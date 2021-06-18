居家防疫必備！ 台電揭「1次煮3菜」廚房神器：省電又方便

台灣本土疫情延燒，三級防疫警戒下，民眾只能透過外送或自行開伙來料理三餐，而針對防疫期間大眾對自煮的需求增加，台電特地分享善用「1家電」的烹飪方式，一次就能完成2、3道菜色，讓民眾防疫宅在家的時間，也能省電、省時又便利。

台電透過臉書「電力粉絲團」發文表示，自家籌備三餐時，只要使用電鍋搭配「蒸架」和「蒸盤」，將食材備料調味後，放入一個有深度的盤子中，透過層層堆疊放進電鍋中，就能一次煮好2到3樣料理，包含絲瓜蛤蠣、高麗菜、鹹蛋蒸肉、蒸排骨、蒸蛋等，都是適用的烹調選項。

台電提醒，使用蒸架及蒸盤時，要注意層層疊放後，鍋蓋仍需完全密合，方可開始加熱，而味道較重的菜色，例如海鮮類的食品，則建議放在最上面一層，避免影響其他料理的氣味，掌握上述訣竅後，便可一次煮好、快速上菜。

此外，台電也提供使用電鍋達到省電效果的「兩項關鍵」，一是電鍋處於保溫時，耗電量也會積少成多，因此在不需保溫時，記得隨手拔掉插頭或關閉電源；第二則是需在每次使用過後確實清理，避免累積汙垢，才能讓每次使用時都能最有效地加熱食物。