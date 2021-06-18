家人老愛拔插頭！她嘆「插座一直壞」超困擾 專家：電費有差

全國三級防疫警戒將持續到28日，許多民眾都改為異地辦公、遠距教學，落實居家防疫避免外出，但不少人也發現，這段期間的電費明顯較以往高。有網友就分享，自己有位家人為了省電，不論該電器的使用頻率高低，只要沒在用時就會將插頭拔掉，讓她相當困擾，引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文透露，她有一位習慣拔插頭的家人，每次只要看到家中的電器沒在使用，就會立刻將插頭拔掉，就算是經常使用的家電也一樣，包含電風扇、電鍋、冷氣等。她表示，雖然能理解這樣的行為出自節省能源的心態，但仍因此與家人發生許多紛爭。

原PO進一步指出，有些幾乎每天都會使用的家電用品，似乎因為經常被拔掉插頭、或是因家人拔插頭的方式有誤，使家裡的插座三不五時就出現故障、損壞；然而，不論怎麼勸說，甚至拿出相關資訊，家人仍改不掉拔插頭的習慣，讓她實在難以忍受，決定在年底前搬出去獨住。

文章底下湧入網友討論，許多人直呼「省那一點小錢要幹嘛，如果說是為了安全就算了」、「一直拔真的省不了錢啦，不如跟他們說拔壞了要花更多」、「一年才省幾十塊，不過省出習慣的家人是沒什麼好溝通的」、「有奇怪的堅持真的會氣到」、「很多東西常拔插更容易壞掉」、「一年頂多省一杯飲料的錢」等，認為實在不必常拔插頭。

不過也有不少人說「拔插頭可以防止積污導電，防止火災」、「我出門插頭也會全部拔光，只留需要用到的」、「我已經習慣拔了，小時候家裡吹風機沒拔整個燒掉，現在很有陰影」、「老屋建議要拔，怕電線走火」、「長時間不用的話拔插頭是好事」；此外，還有人建議「將壞掉的插座維修費用拿給他看，久了應該就會改了」、「比較兩期的電費單不就知道到底有沒有差」、「改用可單一開關的延長線比較方便」。

而根據經濟部能源局官網說明，拔插頭與節省電費的關鍵在於「待機電力」，若為會使用到待機電力的電器，例如關機時仍會亮著紅燈的電視、關閉時還是會顯示螢幕資訊的微波爐或電腦、可使用搖控器開關的用品等，此時拔除插頭確實可以省電，但若為非待機電力的產品，則就算並未拔掉插頭，也不會消耗電量。