好市多最新「限購令」曝光 會員大讚德政：全台灣跟進？

有消費者近日前往知名美式賣場好市多採購，發現有分店已祭出「限購令」，公告美國牛肉全系列品項「每卡限購一組」。公告一出讓會員們大讚根本是德政，也好奇是不是全台灣都跟進。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出牛肉商品開始限購了，全品項「每卡限購一組」，並附上圖片標記是在桃園南崁店。同一時間也有另一名消費者在中壢店PO文，同樣也是美國牛肉全系列品項「每卡限購一組」的公告，並好奇是不是全台灣同步的政策。

圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說

各地網友們回報「剛從高雄大順店回來，也是標示限購」、「新莊也限購了」、「台中北屯也是限購1組」、「內湖也只能一盒喔」。並分享聽到結帳員工表示，似乎是因為航運量變少，導致美國進口的商品限購。

該項最新政策讓不少會員們異口同聲喊讚，認為這樣相當好「免得有人趁機囤貨」。有會員表示很多東西都該限量「尤其是特惠商品」，否則都被代購買光去賺差價。他分享自身經驗曾經想買一組電動沙發，但特惠第一天早上7點就沒貨了，後來卻在拍賣平台上「看到一堆在賣」，才頓悟原來是都被代購搶光。

根據蘋果新聞網報導，好市多回應由於疫情顧客消費量太大，經過評估後才祭出限購措施，「若不控制會員會買不到」。