快訊

中和環球購物中心有員工確診 今停業消毒、明恢復營業

美捐贈75萬劑、我購41萬劑莫德納疫苗 明天先後抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關在家壓力好大！研究顯示疫情期間報復性爆吃行為隨之增加

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

【撰文＝李依文】

隨著全國升級第三級警戒且延長警戒期，大眾的飲食生活上有了新的改變，在疫情搞得人心惶惶的時刻，想要吃得健康，自己料理食材的比例也隨之提升，但同時，在家裡關太久，也引起報復性飲食的可能。

無法自由行動，讓壓力正在無形中累積

2019年起新冠肺炎對全球造成巨大的影響，不管是居家辦公或是被迫喊卡的戶外娛樂時間，都為了避免增加感染的風險，而選擇待在家中避難，雖說安全，但無形之中壓力正在不斷增加。

而這樣的壓力深深地影響著選擇飲食的動機，雖說大家都知道在非常時期應該要吃得更健康一點，讓身體機能維持正常才能有效地抵抗病毒，而即將於2021年8月發表於《Appetite》的期刊內容中，調查卻發現人們被關在家越久，報復性飲食的行為就越明顯，而這樣的現象與壓力有絕對的關係。

高熱量飲食是壓力下的「自我獎勵」

當壓力產生時，會直接影響人們進食的行為。主要是因為壓力會激活「下視丘-垂體-腎上腺軸（HPA或HTPA軸）」，從而使皮質醇（俗稱的壓力賀爾蒙）釋放出來，而這種激素恰巧會刺激食物的攝取慾望。

目前科學研究已證實，體內皮質醇激素含量越高，人就越會選擇高卡路里的高脂肪食物，也因此，高脂肪飲食的攝取量變化，常被作為判斷壓力的指標。而皮質醇這種激素，確實會誘導人們選擇具有「獎勵」性質的食物。

為了舒壓，適口性高、能量密度高的食物，也就成為了疫情下人們的首選，且這樣的行為並不只出現在人類身上，研究發現囓齒類動物也有相同的表現。

為了獎勵自己，就算等久一點、要花多一點金錢也不是問題！

美國心理協會（American Psychological Association​）在2020年新冠肺炎下的民意調查結果發現，2007年以來歷年的事件影響中，就屬這次新冠疫情對於美國人的心理壓力造成的影響最大，且首次有顯著增加的狀況產生，而壓力以及焦慮的情況下，伴隨而來的就是情緒性飲食。

研究中也發現，受測者普遍首選的食物為加工食品、高能量速食與甜點，同時在餐費金額比例上也最高，其中表現最差、金額最低的是蔬菜類食材。另外，在神經影像學上也發現，攝取糖與脂肪具有相同的效果，同時成為排解壓力的慾望選擇。

科學家也發現，在疫情期間，人們願意花更多的等待時間、更多的金錢獲取這些具有獎勵性質的食物，但值得關注的是，雖然飲食選擇因為壓力而改變，但研究結果卻發現，這樣暴飲暴食，並不會對排解壓力有實質上的幫助。

暴飲暴食，不能解決問題

雖然說壓力造成飲食習慣的改變，但這樣暴飲暴食並不能解決壓力，伴隨而來的是肥胖的可能。而肥胖的產生會造成更多健康疾病的風險，當開始發現自己因為壓力而有情緒性飲食的狀況時，應該利用真正健康的運動去排解壓力，才不會因為攝取過多的熱量而對身體造成更多不必要的負擔。

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

別把煩惱一起吃下肚！一起「正念飲食」、好好吃頓飯

肥胖加劇新冠病情？英國首相：2022年起零食飲料禁止「買一送一」！

不要等孩子長大了才教！好好吃飯是從小到老都該重視的事

【參考資料】

The influence of COVID-19-related stress on food motivation

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

「腸道菌紊亂」和「腸漏症」會讓人飲食過量使身材變胖？

癌症都是養出來的！日本醫師教你「做3件事」，降低9成罹癌風險

「一心回鄉」 台商打造生態農業基地

吃飯時做這件事更有利減肥！醫：有助刺激大腦的「飽食中樞」

相關新聞

11年來 台灣首次死亡人數負成長

衛福部公布去年十大死因，癌症連續卅九年居十大死因之首，但前年第七名的慢性下呼吸道疾病，去年降至第八名，高血壓則是從第八位...

中南部雨彈狂炸！ 9縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象局針對三縣市發布大雨特報。受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今日南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，...

東港超豪華「防疫便當」 塞滿龍蝦生蠔生魚片僅500元

全台疫情嚴峻，許多民眾都已將用餐習慣改為外帶。近日有網友在網上貼出防疫便當照片，只見這份來自屏東縣東港的便當，用量扎實，菜色有龍蝦、海膽、蝦子、生蠔等高級食材，照片一出後立刻吸引眾多網友留言，而原PO也透露一個便當500元，令眾人驚嘆。

關在家壓力好大！研究顯示疫情期間報復性爆吃行為隨之增加

疫情的大流行，改變了原有的生活型態，待在家的心理壓力也隨之增加，不少人因此會藉由飲食想要來排解壓力。而壓力改變飲食行為主要是受大腦的皮質醇影響，但研究結果發現，透過暴飲暴食其實並不能排解壓力。

高流量鼻管、俯臥通氣給付金額曝 醫護獎勵金再加發

中央流行疫情指揮中心昨日公布，「經鼻高流量濕化氧氣治療」及「俯臥通氣治療」，納入COVID-19確診個案公費給付項目，並...

梅雨鋒面下周重返！ 雨連炸3天 西半部、宜蘭防豪雨

梅雨滯留鋒面即將重返台灣。中央氣象局說，今年第三波典型梅雨鋒面下周一接近，下周二到周四影響台灣，西半部、宜蘭慎防大雨甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。