關在家壓力好大！研究顯示疫情期間報復性爆吃行為隨之增加

【撰文＝李依文】

隨著全國升級第三級警戒且延長警戒期，大眾的飲食生活上有了新的改變，在疫情搞得人心惶惶的時刻，想要吃得健康，自己料理食材的比例也隨之提升，但同時，在家裡關太久，也引起報復性飲食的可能。

無法自由行動，讓壓力正在無形中累積

2019年起新冠肺炎對全球造成巨大的影響，不管是居家辦公或是被迫喊卡的戶外娛樂時間，都為了避免增加感染的風險，而選擇待在家中避難，雖說安全，但無形之中壓力正在不斷增加。

而這樣的壓力深深地影響著選擇飲食的動機，雖說大家都知道在非常時期應該要吃得更健康一點，讓身體機能維持正常才能有效地抵抗病毒，而即將於2021年8月發表於《Appetite》的期刊內容中，調查卻發現人們被關在家越久，報復性飲食的行為就越明顯，而這樣的現象與壓力有絕對的關係。

高熱量飲食是壓力下的「自我獎勵」

當壓力產生時，會直接影響人們進食的行為。主要是因為壓力會激活「下視丘-垂體-腎上腺軸（HPA或HTPA軸）」，從而使皮質醇（俗稱的壓力賀爾蒙）釋放出來，而這種激素恰巧會刺激食物的攝取慾望。

目前科學研究已證實，體內皮質醇激素含量越高，人就越會選擇高卡路里的高脂肪食物，也因此，高脂肪飲食的攝取量變化，常被作為判斷壓力的指標。而皮質醇這種激素，確實會誘導人們選擇具有「獎勵」性質的食物。

為了舒壓，適口性高、能量密度高的食物，也就成為了疫情下人們的首選，且這樣的行為並不只出現在人類身上，研究發現囓齒類動物也有相同的表現。

為了獎勵自己，就算等久一點、要花多一點金錢也不是問題！

美國心理協會（American Psychological Association​）在2020年新冠肺炎下的民意調查結果發現，2007年以來歷年的事件影響中，就屬這次新冠疫情對於美國人的心理壓力造成的影響最大，且首次有顯著增加的狀況產生，而壓力以及焦慮的情況下，伴隨而來的就是情緒性飲食。

研究中也發現，受測者普遍首選的食物為加工食品、高能量速食與甜點，同時在餐費金額比例上也最高，其中表現最差、金額最低的是蔬菜類食材。另外，在神經影像學上也發現，攝取糖與脂肪具有相同的效果，同時成為排解壓力的慾望選擇。

科學家也發現，在疫情期間，人們願意花更多的等待時間、更多的金錢獲取這些具有獎勵性質的食物，但值得關注的是，雖然飲食選擇因為壓力而改變，但研究結果卻發現，這樣暴飲暴食，並不會對排解壓力有實質上的幫助。

暴飲暴食，不能解決問題

雖然說壓力造成飲食習慣的改變，但這樣暴飲暴食並不能解決壓力，伴隨而來的是肥胖的可能。而肥胖的產生會造成更多健康疾病的風險，當開始發現自己因為壓力而有情緒性飲食的狀況時，應該利用真正健康的運動去排解壓力，才不會因為攝取過多的熱量而對身體造成更多不必要的負擔。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

The influence of COVID-19-related stress on food motivation