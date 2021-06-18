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打完新冠肺炎疫苗身體不適 中醫有良方緩解

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
打完疫苗若有不適可搭配中醫療法緩解症狀，例如若要預防血栓，可服用丹參、川七或其他活血化瘀方藥，使用清冠香包也緩解發燒症狀。記者林宛諭／攝影
打完疫苗若有不適可搭配中醫療法緩解症狀，例如若要預防血栓，可服用丹參、川七或其他活血化瘀方藥，使用清冠香包也緩解發燒症狀。記者林宛諭／攝影

全國同步為長者開打AZ疫苗後卻陸續傳出長者猝死或數起血栓個案，讓部分長者對打疫苗怯步，員生醫院中醫部內科系主任吳莉瑩說，打完疫苗若有不適可搭配中醫療法緩解症狀，例如若要預防血栓，可服用丹參、川七或其他活血化瘀方藥，使用清冠香包也緩解發燒症狀。

員生醫院中醫部主任林親怡說，目前常見的疫苗副作用包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等不良症狀，需視每個人體質不同、症狀不同，請專業中醫師開立處方，通常都可明顯緩解副作用的不適症狀，中醫部也在疫情期間提供視訊診療，方便民眾看診。

例如第一波施打AZ疫苗後有不適症狀的30多歲醫護人員黃小姐接種疫苗後曾反覆發燒到38度，心悸難入睡、關節痠痛，即服用中藥桂枝湯，並搭配使用中藥香包，即緩解症狀，才能入睡，減輕關節痠痛。

另一名吳小姐接種疫苗後左頸緊、口乾，注射部位疼痛，即使用有解表溫中祛濕效果的藿香、丁香、石菖蒲、乾薑等中藥香包熱敷治療，即緩解頸緊，不過吳小姐第二天吃了冰涼飲食後，又頸緊、身重痠痛、注射部位腫熱痛增加，繼續使用中藥香包治療，症狀緩解。

另一名50多歲賴先生接種疫苗後開始服用中藥柴葛解肌湯、九味羌活湯、葛根湯等，第2天低燒37.4度、疲倦，就無其他不適。

AZ疫苗 中醫 中藥

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