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林敬倫帥氣陽光代言照釋出 粉：這笑容太犯規！真想跟你一起慢跑

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
林敬倫擔任ASICS形象大使搶先穿上KASANE系列服飾。圖／ASICS提供
林敬倫擔任ASICS形象大使搶先穿上KASANE系列服飾。圖／ASICS提供

形象正面的男星林敬倫，曾演出「樓下的房客」、「我們與惡的距離」等戲劇，近期則又因為參與實境節目「全明星運動會」受到矚目。因此，讓ASICS相中，邀請他擔任專業運動形象大使，全新代言照一曝光，陽光又帥氣的笑容，立即融化粉絲的心，忍不住直呼「這太犯規了！」

作為「全明星運動會」第二季選秀狀元的林敬倫，不但打破六項大會紀錄，被封為「萬能倫倫」。所以，ASICS特別邀請林敬倫擔任專業運動形象大使，藉以號召全民享受運動從跑步開始，並搶先演繹KASANE服飾和GEL-KAYANO 28跑鞋。全新的形象照曝光立即受到關注，林敬倫除了有不輸專業運動員的體格之外，所展現的陽光笑容擄獲了每個人的心，讓粉絲忍不住想大喊：「真想跟你一起慢跑」！林敬倫所詮釋的全新一代GEL-KAYANO 28支撐系列跑鞋，首次採用FLYTEFOAM BLAST中底及內外雙置後跟穩定片。整體外觀更加柔和，將原本大塊的後腳跟穩定片調整為內置加外置的形式，降低後跟杯高度達到輕量化與舒適度。

林敬倫擔任ASICS形象大使搶先穿上KASANE系列服飾。圖／ASICS提供
林敬倫擔任ASICS形象大使搶先穿上KASANE系列服飾。圖／ASICS提供

而adidas也在近期曝光了三款長距離跑鞋，包括ADIZERO ADIOS PRO 2、ADIZERO PRIME X、ADIZERO BOSTON 10，共同點在於都配置了含碳纖維的EnergyRods及碳纖維板。其中，最受到專業跑者關注的ADIZERO ADIOS PRO鞋，在去年就不斷的參與打破馬拉松世界紀錄的賽事。而全新的ADIZERO ADIOS PRO 2跑鞋，則往更輕量的方向進化，透過包括Celermesh 2.0鞋面以及LIGHTSTRIKE PRO中底結構都讓重量再壓低，根據官方數據這雙鞋比起前作輕約30公克左右，對跑者來說可說有著天壤之別。

林敬倫擔任ASICS形象大使搶先穿上KASANE系列服飾。圖／ASICS提供
林敬倫擔任ASICS形象大使搶先穿上KASANE系列服飾。圖／ASICS提供

ASIC GEL-KAYANO 28鞋款5,180元。圖／ASICS提供
ASIC GEL-KAYANO 28鞋款5,180元。圖／ASICS提供

ASIC GEL-KAYANO 28鞋款5,180元。圖／ASICS提供
ASIC GEL-KAYANO 28鞋款5,180元。圖／ASICS提供

adidas全新的ADIZERO ADIOS PRO 2跑鞋，比起前作輕約30公克左右。圖／adidas提供
adidas全新的ADIZERO ADIOS PRO 2跑鞋，比起前作輕約30公克左右。圖／adidas提供

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