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虎頭埤阿勃勒盛開正美 疫情休園改推線上賞花服務遊客

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區6月阿勃勒盛開，因防疫3級警戒花季取消，改推線上觀看。圖／虎頭埤風景區提供
虎頭埤風景區6月阿勃勒盛開，因防疫3級警戒花季取消，改推線上觀看。圖／虎頭埤風景區提供

六月是阿勃勒盛開的季節，台南地區多處街道及風景區一片耀眼金黃，阿勃勒花分佈在台南地區各個角落，位在新化虎頭埤風景區的阿勃勒因依畔湖邊，花期較慢，有「六月黃金雨」之稱，花瓣隨風飄落形成花海步道，是最佳賞花、賞景時期，可惜因疫情3級警戒休園，遊客錯失賞花期都覺得可惜。

新化虎頭埤風景區有500多株阿勃勒，今年花開得相當茂密，虎頭埤的阿勃勒依畔湖邊，花開較其他各處都晚，微風吹動時，黃色花瓣繽紛飄落，彷彿下一場黃金雨，散步在黃金地毯上相當美麗，但因應國內疫情嚴峻，配合中央疫情指揮中心宣布全國疫情三級警戒，關閉公共場所之政策，園區也配合休園，改以線上方式，讓市民宅在家也可欣賞虎頭埤阿勃勒之美。

觀旅局郭貞慧局長表示，受新冠疫情三級警戒影響，台南市各大景點、風景區全數封閉，原訂6月間登場的「2021虎頭埤阿勃勒花季」也宣布取消，為讓民眾宅在家裡也能欣賞被阿勃勒黃金雨包圍的療癒感，虎頭埤風景區特地將花況美照與動態影片呈現在粉絲專頁及虎頭埤官網上，讓喜歡虎頭埤阿勃勒又無法出門的的民眾可在家中「線上賞花」！

因應疫情，虎頭埤風景區暫定休園至6月28日（配合中央疫情指揮中心三級警戒解除日期調整）。

詳細內容請見虎頭埤風景區官網／https://htp.tainan.gov.tw/

虎頭埤風景區粉絲專頁／https://www.facebook.com/hutoupei/

虎頭埤 阿勃勒 疫情

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