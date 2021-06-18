醫院擴大遠距視訊門診服務 腎友居家洗腎更安心

疫情嚴峻，許多病人因擔心感染的風險，害怕來醫院，因此遠距醫療成為防疫新趨勢。光田綜合醫院為提升疫情期間，病人看診的便利性，擴大遠距視訊門診服務，腹膜透析腎友也可透過視訊看診，醫師即時監測洗腎數據，零接觸維持病人的醫療需求。

「防疫新生活，看診新方式！」光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，腹膜透析洗腎腎友以往必須到醫院例行性檢查，如今透過遠距視訊，可監測腎友居家洗腎操作機器的情況，記錄洗腎數值並自動上傳雲端管理系統，即時精準掌握病人治療與身體狀況，醫病視訊溝通就跟面對面看診一樣有溫度、零距離。

光田綜合醫院即日起更擴大遠距醫療門診服務，開放家醫科、心臟內科、新陳代謝科、胸腔內科、神經內科、腎臟內科、風濕免疫科、一般內科、腫瘤內科、血液腫瘤科、兒科等科別遠距看診，提供給更多病情穩定的慢性病複診，以及需開立慢性病連續處方箋的患者，可透過線上掛號的方式預約。

光田綜合醫院副院長暨腎臟內科醫師張家築表示，遠距醫療成為疫情下最重要的看診工具，透過視訊醫療零接觸，溝通也是零距離，身在遠端的醫護能及時掌握病患的病情，服務慢性病人的醫療需求，讓醫療不至於中斷，尤其在疫情高峰期間，視訊看診可降低醫療的負荷，同時提高病人的就醫便利性。

「有病千萬不能拖！」光田綜合醫院呼籲，疫情期間許多患者因擔心來醫院看診，而延遲就醫，現在透過視訊看診可以很安心，讓病情獲得控制。