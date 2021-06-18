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行政院：授權台積電、永齡代表政府洽談購買疫苗1000萬劑

自殺死亡人數較去年減少5.4％ 男高於女近2倍

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
歷年自殺死亡人數、死亡率（按照性別分）。圖／衛福部提供
歷年自殺死亡人數、死亡率（按照性別分）。圖／衛福部提供

衛福部統計處今天突襲式發布「109年國人死因統計結果」，自殺居國人主要死因居第11位。衛福部表示，109年自殺死亡人數較上年減少5.4%，顯示去年國內疫情並未增加自殺風險；其中男性自殺死亡人數高於女性近兩倍；另以年齡區分15至24歲及25至44歲死亡人口中，自殺均居死因第2位，且25至44歲自殺死亡率更占15%。

衛福部統計，109年自殺死亡人數為3656人，較上年減少208人（或5.4%），居國人主要死因的第11位，和上年相同順位；死亡率為每10萬人口15.5人，與上年相較下降5.3%。另，109年自殺人數及死亡率下降至104年水準，顯示去年國內疫情並未增加自殺風險。

自殺死亡人數以性別來看，男性自殺死亡人數高於女性。據統計，109年自殺人數中男性2404人（占65.8%），較上年減150人（或5.9%），居男性死因第11位；女性1252人（占34.2%），較上年減58人（或4.4%），為女性死因之第12位；男性自殺死亡率為每10萬人口20.6人，約為女性10.5人的2倍。

值得注意的是，65歲以上自殺死亡人數較上年增加29人，其餘年齡組均下降。109年65歲以上自殺死亡人數985人（占26.9%），較上年增29人；0至24歲260人（占7.1%），較上年減7人；25至44歲1068人、45-64歲1343人，則分別減89人及141人。

衛福部統計，109年各年齡層自殺死亡率，65歲以上死亡率為每10萬人口26.6人，45至64歲為每10萬人口19.0人，25至44歲為每10萬人口15.0人，0至24歲為每10萬人口4.6人。與去年比較，0至24歲與上年相當；25至44歲下降7.1%，45至64歲下降9.6%，65歲以上下降1.9%；若與99年比較，0至24歲上升73.1%，其餘年齡層均下降至少16%。

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歷年自殺年齡別及死亡率。圖／衛福部提供
歷年自殺年齡別及死亡率。圖／衛福部提供
109年年齡別五大死因。圖／衛福部提供
109年年齡別五大死因。圖／衛福部提供

死亡率

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