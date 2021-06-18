死亡人數負成長 癌症時鐘11年來首次「變慢」3秒

衛福部統計處今公布十大死因，癌症仍位居首位，去年約有5萬161人因癌症死亡。十大癌症仍以肺癌、肝癌位居前一、二名。由於近11年來，去年首度死亡人數負成長，也撥慢了癌症死亡時鐘，從前年每10分27秒就有一人因癌症死亡，去年慢了3秒，為每10分30秒即有一人因癌症死亡。

去年的十大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。與前年相比，前列腺癌排名由第六名，提升至第五名、口腔癌則降為第六名。

去年的癌症死亡人數，占總死亡人數的29％，死亡率每10萬人口212.7人，與前年相比下降0.1％，整體死亡人數下降，癌症死亡人數也是近11年來首次反增為減。分析癌症死亡人數的年齡，去年因癌症死亡的民眾有八成六集中在55歲以上，65歲以上癌症死亡人數，與前年相比增加638人，0到64歲減少709人。等於癌症死亡有八成六集中在55歲以上族群。

衛福部統計處指出，依照去年度的年齡層觀察，女性乳癌以及口腔癌發生率，會隨著年齡走低，年齡愈長，該年齡層的排名順位就愈往後。以乳癌來看，在45歲到54歲的年齡層，癌症發生排名是位居第一名，但到了85歲以上就落到第六名。

而肺癌、結腸直腸和肛門癌、前列腺癌、胃癌的發生率則是會隨年齡走高，會隨著年齡增加，排名愈往前，多發生在高齡者身上。