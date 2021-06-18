超市群聚風險高 消基會：可借鏡國外「敬老」採購時段

全台新冠肺炎疫情目前仍維持三級警戒，消基會今開記者會建議，國人尚未普遍接種疫苗前，阻斷人群接觸帶來的病毒傳播仍是防疫必要手段，政府針對超市、大賣場的防疫指引措施可借鏡國外經驗，如開闢高齡者、婦幼專用採購時段、照顧身障者移動空間需求、動線管理等。

消基會祕書長徐則鈺表示，疫情升溫後，因疫調確診者足跡顯示傳統市場、賣場屬染疫高風險場所之一，不少民眾轉往超市、大賣場採購，但賣場、超市人流多，難維持社交距離，可能成為新型冠狀病毒的大染缸，專家也提醒，賣場內的生鮮食品區、賣場的走道、收銀櫃台、未分流的單一出口處皆屬於病毒傳播的熱區，現行的賣場防疫措施恐不夠到位。

消費者報導雜誌副社長、律師張婉萍舉例，去年3月英國疫情爆發後進行封城，除下令要求酒吧、健身房、圖書館、服飾店等非必要民生用品商家關閉，也針對必要性民生店家（例如食品零售商）頒布「COVID-19疫情間營業安全指引」，除台灣正在施行的人流上限管制，更建議業者進行賣場內外的「動線管理」、「宣導不必要的觸摸商品」、「照顧身障者移動空間需求」、「開闢敬老時段」等更為細緻化的防疫措施。

她進一步指出，英國政府除建議業者須依循1到2公尺的安全社交距離原則，據此推算各商店銷售空間的最大顧客量，也建議業者與鄰近企業和地方當局合作，例如錯開營業時間，減少尖峰時段對公共交通的需求；針對賣場內生鮮食材、肉品、結帳櫃台等人潮熱區，英國政府則建議可檢視顧客人流動線，例如在可行狀況下，採排隊管理或單向動線等方式。

此外，英國政府也建議賣場人行通道與排隊動線應符合身障者進出合理需求。消基會說，為降低高齡長者染疫風險，台灣可仿傚英國及美國賣場，每周擇一特定日期、時段或提早營業時間，提供高齡者、孕婦進場購物，讓風險較大的族群能在相對安全的環境下購物。

除借鏡國外經驗，消基會說，國內業者近年紛紛增設自助結帳櫃台服務，在加強自助結帳區消毒密度的作業下，自助結帳櫃台應可成為強化防疫效果的措施，建議業者可擴大設置，至於消費者最常接觸的購物籃及購物推車，業者也應提供充足酒精或自動消毒設備，供顧客自行使用。

徐則鈺說，疫情期間，政府有責任協助賣場經營者制定更為安全的防疫策略，賣場經營者也應確保第一線員工貫徹賣場防疫指令，呼籲政府與業者一起打造可長可久的防疫升等購物環境。