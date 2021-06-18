近11年首次！國人死亡數呈負成長 肺炎奪命下降1成

近日全台各地進行長輩大規模疫苗接種，傳出猝死案件，專家籲盡快公布國人死亡數背景值。今日衛福部統計處突襲式發布「109年國人死因統計結果」，11年來首次出現死亡人數及死亡率負成長，稱為109年國人齊心防疫所致，其中65歲以上者占七成三。而國人最新十大死因，死因前三名依次為癌症、心臟疾病及肺炎，肺炎奪命較前年下降一成。

疫苗施打受影響，衛福部統計處今日突襲式發布最新國人死因統計報告，109年死亡人數計17萬3067人，較108年減少2357人；死亡率每10萬人口733.9人，下降1.3%；以WHO 2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率，為每10萬人口390.8人，下降4.3%。

其中死亡人數與死亡率隨人口數增加及老化程度遞增，一向呈增加趨勢，惟109年受國人同心防疫，為近11年除105年霸王寒流災害外，首次反轉為負成長。另外109年65歲以上死亡人數12萬6881人，較108年減580人，占總死亡人數73.3%，提高0.7個百分點，45-64歲占21.2%，合計45歲以上死亡人數占94.6%。

統計處資料指出，受人口結構快速高齡化影響，65歲以上死亡者占總死亡人數比率呈現逐年遞增趨勢，109年65歲以上死亡人數12萬6881人，較上年降 0.5%（或減580人）；占總死亡人數比重達73.3%，較上年增0.7個百分點，較99年增4.9個百分點。109年65歲以上死亡人口中，65-74歲者占全部死亡人數18.2%，較99年增0.6個百分點，75-84歲者占25.1%，較99年減5.0個百分點，85歲以上者占30.0%，則較99年上升9.2個百分點，顯示65歲以上死亡人數占比提高，主要係因85歲以上死亡人數快速增加所致。

國人十大死因，惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎居主要死因前三位。依死亡率排序，109年十大死因依序為惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與108年相較，高血壓性疾病排名由第8名升至第7名，慢性下呼吸道疾病則降為第8名。

十大死因死亡人數合計13萬4676人，占總死亡人數77.8%，與108年相較，109年以高血壓性疾病(+7.2%)、糖尿病(+3.2%)、心臟疾病(+3.0%)死亡人數增加較多；慢性下呼吸道疾病(-10.2％)、肺炎(-9.5％)減幅較大。就年齡別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25-44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。

衛福部今公佈最新十大死因死亡人數及死亡率。圖／衛福部統計處提供

衛福部今公佈歷年65歲以上三大主要死因，包括癌症、心臟疾病及肺炎之死亡率。圖／衛福部統計處提供