死亡數11年來首次負成長 十大死因癌症穩坐39年寶座

衛福部統計處今公布最新十大死因，去年十大死因排名首位，依舊以「癌症」位居第一名，癌症已連續39年位居首位。而前年位居第七位的慢性下呼吸道疾病，去年下降至第八位，高血壓則是從第八位降至第七位，其餘排名與前年完全一致。衛福部表示，去年的死亡人數是近11年來首次「反轉為負成長」，分析與國人齊心抗疫有關。

衛福部統計處科長陳雅俐表示，慢性下呼吸道的排名前年位居第七名，去年下降為第八名主要是慢性上呼吸道疾病去年少了一成，分析應該是與國人積極配合防疫，勤洗手戴口罩，降低呼吸道感染疾病的發生有關；不過，因應高齡化社會，高血壓患者增加7％，一增一減的狀況下，兩疾病排名出現變換。

去年的死亡人數較前年相比減少1.3％，標準死亡率減少4.3％。陳雅俐表示，這是近11年來，首次負成長上一次，負成長為105年台灣經歷霸王寒流及流感，再上一次為98年曾出現負成長。

以性別分析死亡人數，男性與女性的死亡人數與前年相比，分別下降1.6％、1％，標準化死亡率也同樣下降。從死亡人口結構分析年齡，65歲以上的長者，占整體的七成三，與前年相比增加0.7個百分點，分析與高齡化有關。

衛福部統計處指出，去年的十大死因若與99年的十大死因相比，癌症及心臟疾病依舊位居於前二名，順位上升者有肺炎、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，順位下降者有腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、自殺。

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