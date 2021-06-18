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國小學童1萬元防疫補貼ATM可領錢 家長不用排隊

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
多數家長採取線上作業，實際到銀行ATM的家長不多，無須等待。記者徐白櫻／攝影
多數家長採取線上作業，實際到銀行ATM的家長不多，無須等待。記者徐白櫻／攝影

今天起國小學童家長可持全國金融機構提款卡至三大銀行的實體ATM領「孩童家庭防疫補貼」，由於不少家長選擇線上作業，記者實際觀察，高雄市各大便利商店與銀行自動提款機與銀行提領的人不多。金融機構行員說，不用排隊，只要帶小孩健保卡（卡號）就能領到現金。

行政院核定發給國小以下孩童、國高中（含五專前三年）身心障礙生孩童家庭防疫補貼，每人1萬元。15日開放網路登記，今天（6月18日）開放國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所實體 ATM領取，也可選擇帳號匯入，若審核通過，今天將款項匯入監護人指定戶頭。

中國信託銀行可在各地統一便利商店ATM領取，台新銀行與全家、萊爾富、OK等便利商店合作，國泰世華則可在便利商店或全聯超市領取，各地分行也沒問題。今早國泰世華鳳山分行聚集不少人潮，不過多數都是辦理貸款或開戶等業務，實際去ATM領錢的家長很少，無須排隊。一名帶著幼兒的家長說，選擇線上操作很方便，不需要到 ATM領錢。

便利商店 健保卡 行政院

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