國旅卡觀光額度買儲值性商品 公務員擔憂：若店家倒閉…

受疫情影響，因應防疫觀光景點暫停營業，跨區移動減少，進而導致國民旅遊卡中8000元的「觀光旅遊額度」無處可用，因此，全國公務人員協會日前行文建議行政院人事行政總處；人總處回應，去年就將「儲值性商品」列為觀光額度範圍可用於餐券、旅遊券等。

考量本土疫情尚未趨緩，導致國旅卡觀光旅遊額度無處可用，全國公務人員協會接獲多方反應後，函文希望中央能於今年暫時解除國旅卡觀光額度使用限制。

針對放寬一事，人總處於15日回應，現行國旅卡制度自去年起，已開放儲值性商品，無論刷卡購買各觀光旅遊業別特約商店所販售的旅遊券、住宿券、泡湯券、餐劵、車票、優惠券等商品，均屬觀光旅遊業額度的核銷範圍，並建議所屬人員先行購買待疫情趨緩後使用。

公務員認為，若顧慮後疫情時代，該如何振興觀光，目前已有紓困等方案，中央未來還可能推出其他補助措施，未必只能用透過購買餐券、旅遊券等來預支觀光發展。此外，也有公務員顧慮，現在許多飯店、餐廳、旅行社瀕臨倒閉危機，若買這類預購型的商品，也可能沒有保障，屆時退費問題恐引發更多消費糾紛。

全國公務員協會理事長吳美鳳說，以儲值性商品替代觀光旅遊額度的做法，並非所有國旅卡使用者所樂見，若能因應當前情形將該額度改用於購買防疫、民生用品，除能解使用者燃眉之急，亦能立即協助目前已營運困難的商家，期盼人總處傾聽民意因事制宜。

吳美鳳還說，許多公務員了解中央設定下觀光旅遊額度，是為了鼓勵消費，振興觀光的美意，但仍期盼面對疫情特殊情況，人總處能在今年暫時放寬限制，並非永久解除觀光額度，待疫情舒緩後，再恢復原規定，將能使制度更具彈性、更符實際需求。