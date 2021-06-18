梅雨滯留鋒下周報到 彭啟明：全台灣將顯著降雨

今天仍維持西南風的環境，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台中以南的沿海平地，在清晨仍有西南風和海陸風環流交會所發展的陣雨，這兩天的雨勢不大，也較為零星，中南部山區仍然有午後局部陣雨。

北部及東半部則較為乾燥，同時也位於西南風背風側，台北盆地、東半部的宜蘭及花蓮仍然要留意，可能有局部增溫或是焚風等現象，同時也把北部的海陸風環流減弱，因此早晚都會覺得頗不舒適，高溫上看36-38度間，外出仍要防曬防中暑。

彭啟明說，周末兩天，大致仍維持類似天氣，不過周日的水氣可能略增一些，清晨在中南部的降雨或是山區午後雷陣雨可能增多一些，北部仍維持炎熱高溫的天氣。

彭啟明表示，下一波的改變會在下周一開始，鋒面逐步接近，鋒面下周一位於台灣北部海面上，鋒面前緣的不穩定會讓降雨增多，午後陣雨或局部對流發展會強化一些。下周二開始鋒面盤據，這波滯留鋒面和前兩波很像，都是典型的梅雨鋒面，預期會滯留三到四天，很容易有中小尺度對流系統在台灣海峽附近發展起來，要留意防範。

「這波在全台灣都會有顯著降雨」，彭啟明說，要提防在海峽發展起來的對流胞，很容易有短延時強降雨發生的機會，尤其10分鐘的雨量可能都有機會類似前兩波，10分鐘達到二三十毫米以上，時雨量破百的機會，對任何地方都是非常嚴峻的考驗，再好的排水系統都無法耐得住這樣的急促雨勢，下周要提高警覺，加強住家、鄰里及企業的防汛演練及準備。

他說，這波鋒面在下周五六會再北抬，不過西南風勢力仍頗強，也伴隨著水氣，西半部仍有很高降雨機會，仍是相當不穩定的天氣。這波要結束，就要看太平洋高壓的勢力，是否有機會西伸過來，從時序的轉變來看，的確在6月底7月初，夏季的太平洋高壓將逐步登場影響到台灣附近，宣告高溫炎熱的熱浪天開始到來。