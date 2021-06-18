下周梅雨重返台灣！ 吳德榮示警恐劇烈天氣及大量降雨

今明兩天台灣附近盛行西南風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，迎風面水氣抬升，中南部有不定時、局部性的陣雨或雷雨，有時有較強對流發展；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，將有連日高溫出現，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至38度。

周日、下周一鋒面逐日接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部雨勢逐日增大；下周一北部、東半部亦轉為有局部陣兩或雷雨的天氣。

他說，歐洲(ECMWF)模式模擬，下周二至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。模式模擬亦顯示，26、27日梅雨滯留鋒北移，台灣在鋒前西南風影響下，大氣不穩定，迎風面持續有明顯降雨。不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。