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疫情難熬 綠營議員對台電喊話 籲暫緩實施夏季電價

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
民進黨高雄市議員黃文益為市井小民發聲，希望台電在三級警戒解除前暫緩實施夏季電價，非常時期，應該對民眾多點體恤。圖／黃文益提供
民進黨高雄市議員黃文益為市井小民發聲，希望台電在三級警戒解除前暫緩實施夏季電價，非常時期，應該對民眾多點體恤。圖／黃文益提供

疫情三級警戒將屆滿一個月，國人仍為防疫繃緊神經，小孩在家線上學習，家長居家上班，不少家庭用電費飆升，伙食費支出也增加，讓心頭壓力更重。

民進黨高雄市議員黃文益說，近一個月學生配合停課在家，許多上班族也改為在家辦公，天氣炎熱，不少民眾家庭用電大幅上升，6月起台電又以夏季電價計費，勢必加重人民負擔，呼籲台電在三級警戒解除前暫緩實施夏季電價，協助人民挺過疫情難關。

天氣愈來愈熱，防疫宅在家很難不開冷氣，孩子在房間線上學習，爸爸在書房工作，媽媽在客廳等，家裡每個空間各開一台冷氣，經常一開就是半天、整天，電費支出可觀。

高雄宋姓女子說，以往全家人白天各自上班、上課，傍晚才陸續回到家，最近一個月是整天宅在家，電費暴增，生活負擔更重。

黃文益指出，南部夏天高溫炎熱，在家不開冷氣實在難以度過動輒超過35度高溫，三級警戒期間，許多民眾收入減少，甚至要仰賴政府紓困或貸款才能度過難關，此時台電再以夏季電價計費，對民眾生計來說是雪上加霜。

黃也說，根據台電夏季用電計價級距，一般家庭夏季用電若達到121度至330度之間，每度電就會比非夏季電價貴上0.28元，價差會隨著度數增加而拉大。以家庭每月用電550度計算，非夏季電價時，單月電費約2167元，改以夏季電價計費後，提高到2640元，要多花473元。

台電夏季用電計價級距，許多家庭擔心在家防疫電費暴增。圖／黃文益提供
台電夏季用電計價級距，許多家庭擔心在家防疫電費暴增。圖／黃文益提供

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