影/樂而忘齡 一輩子的音樂人～烏克麗麗阿公張崑泰

台灣步入高齡化社會，許多長者在晚年面臨生活照護問題之外，心靈的寄託更是一大課題。今年87歲的張崑泰阿公，擅長烏克麗麗演奏，因為熱愛音樂，經常彈奏、演唱歌曲與身邊的朋友、家人一同分享，有音樂的薰陶以及陪伴，讓崑泰阿公常保愉悅，以及自得其樂的胸懷。

崑泰阿公提到，自己的音樂是少年時自學而成，就是邊彈邊學，自己摸索而成，當時在北投地區「那卡西」盛行，他與幾位朋友組成樂團，遊走在各餐廳、夜總會演奏，在當時累積非常豐富的音樂涵養。

「去北投的時候我是第一隊的，也是都沒有別人，那時候總共五個人，五個都男生。」崑泰阿公講到這段過往，不禁露出欣喜、瀟灑的神情。

在那卡西盛行的年代，整個溫泉區的那卡西樂團達上百團之多，樂團樂手必須熟記上百甚至上千首的歌謠，包括英語、日語、國語、台語等，客人點歌之後，要在幾秒內找到該樂譜開始演唱。因此也讓崑泰阿公精通小提琴、二胡、手風琴等樂器。

崑泰阿公的兒子張登傑談到，「我爸其實最厲害的是手風琴。」他兩、三年前全台北市，到處老人院當義工，演唱給許多年長者聽，那時候市長還有給他一個獎盃。現在年紀大了，一天大概都彈幾小時，完全彈不厭。

也正因為過去的音樂經歷，讓崑泰阿公的晚年一點也不寂寞，因為舊家的樓梯已經爬不上去，因此來到長照機構生活，在這裡依舊不忘最愛的音樂，因為年事已高，已經拿不動沈重的手風琴，輕巧便的烏克麗麗，就成為崑泰阿公晚年最喜愛的樂器，每日在長照機構的大廳演奏自娛娛人，並演唱最擅長的日文歌曲與身邊長者分享。