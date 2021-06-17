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謝觀眾雨天撐傘 國民劇「人間條件」六集限時免費上線

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
綠光劇團6月21日起連續六天、天天晚上於綠光官方臉書推出「人間條件」一至六集，每集限時48小時，免費觀賞。圖為「人間條件二」。圖／綠光劇團提供
綠光劇團6月21日起連續六天、天天晚上於綠光官方臉書推出「人間條件」一至六集，每集限時48小時，免費觀賞。圖為「人間條件二」。圖／綠光劇團提供

「就當作老天爺給我們的考試，考得再差，也要拚個及格。」在歌手謝銘祐為疫情創作的新歌「愛相信咱一定會閣見面」中，導演吳念真以溫暖的口白娓娓道出他的期待。疫情重創表藝界，綠光劇團巡演取消損失破千萬，卻決定將經典作品「人間條件系列」第一到第六集全部線上免費播放，限時48小時。吳念真表示：「因為此時此刻，陪伴就是最大的力量。」

「人間條件系列」是台灣的「國民戲劇」，推出20年來歷久不衰，場場爆滿。第7集原訂8月推出，20多場票券已秒殺搶光。如今遇到疫情，首演時間仍充滿變數。編劇兼導演吳念真今舉行線上記者會，宣布下周一21日起，「人間條件一~六」連續六天於綠光劇團臉書推出，每集限時48小時免費觀賞。綠光同時發表歌曲陪伴計畫「愛相信咱一定會閣見面」，由金曲歌王謝銘祐創作詞曲並演唱，吳念真擔任口白。

吳念真表示，舞台劇兩個半小時的演出，需要好幾個月的準備，一旦沒演出，前幾個月的收入就是零。綠光劇團「結婚！結昏？辦桌」音樂劇取消巡演後，許多觀眾支持兩廳院的「雨天，我們撐傘」計畫，將退票退款轉捐予原節目主辦單位。

「劇團唯一能做的回饋就是演出。」吳念真表示，下周一起，每天晚上7時半，綠光在線上重演「人間條件」一到六集，六集演六天，中間沒中場休息，演完他也會出來謝幕，大家用這種方式聚在一起，「就像回到劇場」。

談到「人間條件七」，吳念真表示，身為編劇的他現處於「抱著頭在燒」的創作階段，希望7月初能開始排練，但不知屆時能否開放室內聚會，也許會換成視訊讀劇排練。他透露，自己因為年滿65歲、有慢性病，早在此次疫情爆發前便打了疫苗。

「這是天公對我們的考試，就認命去面對。」吳念真表示，他這個年紀，「遇到啥就去面對解決」，最擔心的是下一代，尤其看到演員要跑去當外送員。他因此呼籲觀眾支持兩廳院再度推出的「雨天，我們撐傘」計畫，「無論雨下再大，若有你的雨傘一起來遮，所有演員和工作人員的身軀就會乾，他們就會有勇氣向前走。」

●《結婚！結昏？辦桌》 同島一命影片：https://www.facebook.com/watch/?v=1149864108828606

；〈愛相信咱一定會閣見面〉線上收聽：https://youtu.be/iTMNeip54gc ；【雨天，我們撐傘】票款轉捐款說明：捐款網址：https://reurl.cc/yEgll8

綠光劇團6月21日起連續六天、天天晚上於綠光官方臉書推出「人間條件」一至六集，每集限時48小時，免費觀賞。圖為「人間條件三」。圖／綠光劇團提供
綠光劇團6月21日起連續六天、天天晚上於綠光官方臉書推出「人間條件」一至六集，每集限時48小時，免費觀賞。圖為「人間條件三」。圖／綠光劇團提供

吳念真 疫情 兩廳院

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