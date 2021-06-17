網購塞車等到天荒地老？他列大陸電商4優勢「狠甩台灣」

疫情延燒，宅經濟發威，不少人都改向電商採購生活用品等雜物，一度造成宅配塞車。近日有網友將中國電商服務與台灣相較，舉出四大優勢狠甩台灣電商，引發鄉民熱烈討論。

近年網路購物已成民眾重要消費管道，業者也開始注重消費者體驗回饋。但有網友在批踢踢發文吐槽，表示近日加入使用大陸的京東app，發現不管是介面、客服都更完善，價格也非常優惠，反觀台灣網購形式還是相當老舊，品質、退貨等服務也比中國差，不懂台灣人在驕傲什麼。

言論引發鄉民分成兩派論戰，有人反駁大陸電商容易買到假貨，即使看評價也很難判斷，因為假評太多；有人則同意台灣物流通路真的慘輸大陸，加上市場大以量制價，可以買到比台灣便宜很多的商品。

有網友依自身在淘寶的消費經驗列舉大陸電商4項優勢，直言「狠甩台拍」。首先是客服基本上光速秒回，就算半夜詢問也是秒回，不像台灣賣家愛理不理的；其次是出貨速度超快，通常下午6點前下單都會當天出貨，還可以搭配地圖即時掌握貨物運送狀況；第三是做活動退差價，如果下單太早錯過賣家的優惠活動，找客服就可以退多付的價差，不用討價還價；最後是以圖搜圖，不只找同款容易，準確度也高，比價很方便。

不過也有人認為淘寶註冊時要人臉認證、銀行卡認證等，過陣子還會以「安全風險」為由再要你認證一次，十分不便。客服也只會說「親」，問問題大多不懂，問答記錄還會被洗掉，跨國物流客服也不懂如何處理，要靠消費者自己想辦法，使用者介面也很爛，如果有時間不如另覓其他平台消費。