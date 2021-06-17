快訊

最快3小時死亡！台灣接種AZ後血栓發生率曝光

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購塞車等到天荒地老？他列大陸電商4優勢「狠甩台灣」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情爆發後，網購成為民眾重要消費管道之一。 圖╱pakutaso
疫情爆發後，網購成為民眾重要消費管道之一。 圖╱pakutaso

疫情延燒，宅經濟發威，不少人都改向電商採購生活用品等雜物，一度造成宅配塞車。近日有網友將中國電商服務與台灣相較，舉出四大優勢狠甩台灣電商，引發鄉民熱烈討論。

近年網路購物已成民眾重要消費管道，業者也開始注重消費者體驗回饋。但有網友在批踢踢發文吐槽，表示近日加入使用大陸的京東app，發現不管是介面、客服都更完善，價格也非常優惠，反觀台灣網購形式還是相當老舊，品質、退貨等服務也比中國差，不懂台灣人在驕傲什麼。

言論引發鄉民分成兩派論戰，有人反駁大陸電商容易買到假貨，即使看評價也很難判斷，因為假評太多；有人則同意台灣物流通路真的慘輸大陸，加上市場大以量制價，可以買到比台灣便宜很多的商品。

有網友依自身淘寶的消費經驗列舉大陸電商4項優勢，直言「狠甩台拍」。首先是客服基本上光速秒回，就算半夜詢問也是秒回，不像台灣賣家愛理不理的；其次是出貨速度超快，通常下午6點前下單都會當天出貨，還可以搭配地圖即時掌握貨物運送狀況；第三是做活動退差價，如果下單太早錯過賣家的優惠活動，找客服就可以退多付的價差，不用討價還價；最後是以圖搜圖，不只找同款容易，準確度也高，比價很方便。

不過也有人認為淘寶註冊時要人臉認證、銀行卡認證等，過陣子還會以「安全風險」為由再要你認證一次，十分不便。客服也只會說「親」，問問題大多不懂，問答記錄還會被洗掉，跨國物流客服也不懂如何處理，要靠消費者自己想辦法，使用者介面也很爛，如果有時間不如另覓其他平台消費。

電商 淘寶 退差價 網購

延伸閱讀

破紀錄天價！只有8片半的小植栽售價超過50萬 近250人競標

業績重創仍獲萬元「感謝奮鬥」 服務業員工驚喜：老闆好佛

三級警戒叫美食外送遭酸「有錢人」 網友曝：台灣人心態問題

不怕接觸傳染！店家DIY腳踩酒精消毒機 網驚：高手在民間

相關新聞

南部雨開炸！對流雲系旺盛 6縣市大雨特報

南部雨來了。中央氣象局最欣針對六縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投以南山區及南...

施打疫苗擔心疼痛不適吃止痛藥？藥師：要適量避免傷肝

全台長者施打新冠肺炎疫苗第3日，不少民眾擔心會產生嚴重不適，在接種疫苗前後吃止痛藥。桃園市藥師公會理事長鄭志宏透露，這幾...

網購塞車等到天荒地老？他列大陸電商4優勢「狠甩台灣」

疫情延燒，宅經濟發威，不少人都改向電商採購生活用品等雜物，一度造成宅配塞車。近日有網友將中國電商服務與台灣相較，舉出四大優勢狠甩台灣電商，引發鄉民熱烈討論。

高懸20公尺裝置藝術也不放過 桃機派蜘蛛人耗7小時清消

5月下旬新冠肺炎疫情提升至全國三級警戒標準。桃園機場公司今天說，除每小時至少一次密集消毒作業外，更動員機場內各公民營單位...

共讀蕭麗紅－楊佳嫻、徐禎苓、宋怡慧、湯素貞 談《千江有水千江月》

蕭麗紅《千江有水千江月》自一九八○年開始連載，獲得《聯合報》長篇小說獎後，於一九八一年由聯經出版公司出版，至今已出版四十週年。

美國熱門航點「直飛懶人包」來了！親民票價有門道

近期赴美潮湧現，不論是迎接開學季，或是接種疫苗需求，不少華僑、留學生、商務人士都有返美計劃。根據易遊網美國機票銷售數據，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。