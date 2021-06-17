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美國熱門航點「直飛懶人包」來了！親民票價有門道

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美國直飛航點懶人包。圖／易遊網提供
美國直飛航點懶人包。圖／易遊網提供

近期赴美潮湧現，不論是迎接開學季，或是接種疫苗需求，不少華僑、留學生、商務人士都有返美計劃。根據易遊網美國機票銷售數據，自5月中旬起，赴美機票就有明顯增長，較1~4月平均銷售成長3倍以上，其中，又以舊金山洛杉磯和紐約為3大熱門航點。

業者觀察表示，6月購票需求持續增加，預估會再比5月成長2~3倍以上。

易遊網也整理「美國直飛航點懶人包」供民眾參考。以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點在6月都有固定航班，票價約在7萬多，並提供鄰近座位享2~4折的加購優惠。

華航則是一口氣公布到8月份的航班，直飛航點包含舊金山與洛杉磯，也有鄰近座位加購優惠，毎段毎座位加購價300美金。而聯合航空僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民，約4萬5千元上下，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，周周抽升等舒適經濟艙活動。

易遊網表示，業者也多提供機加酒自由配商品，像是長榮飛洛杉磯，搭配三星酒店住宿9晚，含稅最低88,495元起；長榮飛紐約，入住希爾頓逸林酒店9晚，含稅最低102,964元起。此外，如需專車到府接送機服務，最低599元起，並有車內安心消毒保證；訂機票加購高鐵票，則可享最高省600的加購優惠。

業者民眾，欲安排前往美國，記得需先備妥搭機前3天內的Covid-19陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行Covid-19檢測，以及居家隔離7天，並避免在14天內與患有重大疾病的病患接觸尤佳。

舊金山 機票 洛杉磯

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