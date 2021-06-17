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刺網漁具實名制7月上路 屏東加碼廢漁網回收獎勵

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
漁業署今年1月推動刺網漁業漁具標示措施，規定漁網上的浮球、浮子都須標示漁船編號，屏東縣政府委託大仁科技大學協助漁民，以雷射雕刻方式印製漁船統一編號壓克力牌作標示。圖／屏東縣政提供
漁業署今年1月推動刺網漁業漁具標示措施，規定漁網上的浮球、浮子都須標示漁船編號，屏東縣政府委託大仁科技大學協助漁民，以雷射雕刻方式印製漁船統一編號壓克力牌作標示。圖／屏東縣政提供

廢棄漁網隨海流飄動，纏住珊瑚及魚群，成為扼殺海洋生態的幫兇，為從源頭管制廢棄漁具，漁業署今年1月推動刺網漁業漁具標示措施，規定漁網上的浮球、浮子都須標示漁船編號，屏東縣政府委託大仁科技大學協助漁民以雷射雕刻方式，印製漁船統一編號壓克力牌作標示，提醒宣導期6月底期滿，7月1日起展開查核；縣府另加碼廢棄漁網獎勵回收機制，盼與漁民攜手維護海洋生態。

縣府海洋暨漁業事務管理所說， 刺網漁業作業漁法因操作方便、成本低、效率又高，是普遍的作業方式，但容易影響漁船航行安全及海洋生態環境，為達海洋零漁業廢棄物目標，透過活動宣導讓漁民了解刺網對海洋資源及生態的傷害，除配合中央推動刺網漁業漁具實名制，並推出廢棄漁網獎勵回收措施，自源頭減量至末端清除，以減少海洋廢棄物，恢復沿近海漁業生產力。

縣府配合漁業署推動今年1月推動的刺網漁業漁具實名制，委託大仁科技大學至轄內各漁港宣導，並協助漁民以雷射雕刻方式印製漁船統一編號壓克力牌作標示，以保持清晰可辨識，且不易脫落，同時與漁具店合作；規定刺網漁業漁船出港前，應於網具兩端浮球或旗幟及每間隔50公尺以內的浮子標示漁船統一編號，浮子小於8公分或無浮子者，於浮子綱至少標示1處，未依規定標示或標示不實者，可處3萬元以上15萬元以下罰緩，並沒入其漁獲物及漁具，7月1日起開始查核。

廢棄漁網獎勵回收機制部分，廢棄漁網經去除浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物後，縣府以每公斤15元獎勵金回收，對象限設籍屏東縣漁民，期限至110年12月31日，漁民可將廢棄漁網於每月第一、二周的周五攜至水利村漁港、鹽埔漁港、枋寮漁港、塭豐漁港等暫置區回收，其他未有暫置區之漁港，可向當地漁會登記，或撥打大仁科技大學服務專線0970233322，另行安排回收時間。

漁民 屏東縣政府 漁業署

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