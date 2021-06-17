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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

中醫體質調養緩解新冠疫苗副作用 部立新營醫院提妙方

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南化區衛生所今天在北寮里北安宮為85歲以上長輩施打疫苗，有高齡99歲的長者。記者吳淑玲／攝影
台南市南化區衛生所今天在北寮里北安宮為85歲以上長輩施打疫苗，有高齡99歲的長者。記者吳淑玲／攝影

目前COVID-19疫苗進行大規模接種，第一波以85歲以上長輩為主，不少人看到施打後的副作用報導都很害怕施打，或者詢問哪一種疫苗副作用較低。衛福部新營醫院中醫科主任何裕鈞建議在施打疫苗前先瞭解自身體質，透過以中醫體質觀點開立合適的中藥調養來超前部署，而能安心接種疫苗，有助減低不良反應。

何裕鈞主任說明，以西醫的觀點，施打疫苗就是讓人體產生免疫反應而有抗體可以防護，就算之後感染，也能快速反應在病毒大量複製前就將它消滅，減少對人體的傷害，所以不論哪一種疫苗，多少會產生一些不良反應。有人幾乎沒有什麼不適，大部分都有發熱、肌肉關節酸痛、頭痛、疲倦等現象，大約1至2天就會緩解，但有人反應就比較強烈，例如：嚴重腸胃症狀或施打部位嚴重紅腫痛，引發蜂窩性組織炎等。

以中醫的觀點來看，施打疫苗就像是人為加工的外邪進入人體，人體的正氣自然會出來對抗邪氣，這個過程會因不同體質而產生不同的反應。有些人會事先吃退燒藥想降低副作用，其實這些不良反應也可以使用中藥來減緩，但是在打疫苗前須先瞭解自己是何種體質。

何裕鈞表示，以中醫體質觀點來看，氣虛體質如年紀較大者，一般過敏反應比較不明顯，可能本身陽氣不足，正邪相爭的反應較弱，反而容易出現疲倦、頭暈、全身無力困重、胸悶、低燒等反應。濕熱體質如有三高或平常喜歡飲食重口味者，比較容易出現高熱、腹痛、腹瀉、口渴、發疹、淋巴結腫痛、注射部位嚴重紅腫熱痛等反應。寒濕體質如喜歡吃冷飲、寒涼性水果者，比較虛寒，容易出現肌肉關節酸痛、頭痛、畏寒等反應。血瘀體質如長期慢性病者、皮膚較暗沈有紫斑、經常酸痛者，比較容易出現肢體疼痛、胸痛、頭痛等反應。

何裕鈞建議，依中醫調養方式，主要以清理腸胃道減少積滯以及流通淋巴系統避免反應過激為基礎，再配合個人不同體質來開立處方，不僅無損疫苗產生的免疫力，更可以減低免疫反應過程中所產生的不適，進而產生較完整的保護力。施打前找鄰近的中醫師瞭解自身體質，開立適合的藥物調養，配合正常作息、避免熬夜、減少油膩重口味飲食、不吃生冷食物並充足飲水，適量運動，這樣就能安心的接種疫苗。

疫苗 中醫 頭痛

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