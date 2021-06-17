快訊

占全國確診死亡數一半 侯友宜：新北染疫身亡者發10萬慰問金

醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好好在家／居家不崩潰！善用「長假」與「me time」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
同住家人可以錯開作息，每個人都每天都設定一個獨處的「me time」。圖／取自PEXELS
同住家人可以錯開作息，每個人都每天都設定一個獨處的「me time」。圖／取自PEXELS

疫情重新建構了人類的生活型態。居家避疫的時間愈來愈長，從一開始的焦慮慌亂、不知所措，到一個月後的今日，每個人都應該已經逐漸重整生活的重心、步調走向穩定。不過，以歐美為鑑，這樣的生活狀態，在疫苗普及率達一定程度之前，勢必還是需要持續一陣子的。不妨換個角度思考這樣的狀態吧！90年代經典的日劇「長假」中，木村拓哉經典的台詞是這樣說的：「人生不如意或疲倦的時候，就把它當成是上天賜給我們的假期… 一切順其自然，然後就會好轉。」

對於平日生活重心放在工作、旅遊、或是交遊的人來說，忽然失去重心的「無聊」極為難熬。此時不妨靜下心來，一定有些事情是你一直很想做，但是一直因為「很忙」、「太累」、抽不出時間來做而擱置的… 或許是一部得獎的經典電影、一本備受推薦的好書、甚至是學習一種語言、插花、樂器、MV舞、茶道、瑜珈… 找個時間坐下、列出清單或搜尋線上課程，好好利用這個突然得到的美好長假，充實自己、完成一直無緣的長久心願。

對於許多學齡孩孩童的家庭來說，日子可能會極為忙碌，再怎麼愛的家人長時間相處也容易產生心理壓力。大家可以試著錯開作息，每天抽個10分鐘留給自己一個人，放空獨處：可以練習靜坐冥想、看看舒壓影片、純粹放空發呆都好，將這個時間留給自己，在漫長的「家庭假期」中，永遠都要保有能夠自由呼吸的「me time」。

同住家人可以錯開作息，每個人都每天都設定一個獨處的「me time」。圖／取自PEXELS
同住家人可以錯開作息，每個人都每天都設定一個獨處的「me time」。圖／取自PEXELS

疫情 疫苗

延伸閱讀

木村光希挑大樑演恐怖片女主 網友質疑這1點

躲疫宅家追劇追起來！ 超好看日劇、動漫排行出爐

6歲孩子驚覺納豆撞臉「日本男神」　網笑：孩子眼睛業障重

工藤靜香珠寶混搭達人 品味神遺傳生出珠寶代言人女兒

相關新聞

南部雨開炸！對流雲系旺盛 6縣市大雨特報

南部雨來了。中央氣象局最欣針對六縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投以南山區及南...

施打疫苗擔心疼痛不適吃止痛藥？藥師：要適量避免傷肝

全台長者施打新冠肺炎疫苗第3日，不少民眾擔心會產生嚴重不適，在接種疫苗前後吃止痛藥。桃園市藥師公會理事長鄭志宏透露，這幾...

網購塞車等到天荒地老？他列大陸電商4優勢「狠甩台灣」

疫情延燒，宅經濟發威，不少人都改向電商採購生活用品等雜物，一度造成宅配塞車。近日有網友將中國電商服務與台灣相較，舉出四大優勢狠甩台灣電商，引發鄉民熱烈討論。

高懸20公尺裝置藝術也不放過 桃機派蜘蛛人耗7小時清消

5月下旬新冠肺炎疫情提升至全國三級警戒標準。桃園機場公司今天說，除每小時至少一次密集消毒作業外，更動員機場內各公民營單位...

美國熱門航點「直飛懶人包」來了！親民票價有門道

近期赴美潮湧現，不論是迎接開學季，或是接種疫苗需求，不少華僑、留學生、商務人士都有返美計劃。根據易遊網美國機票銷售數據，...

中醫體質調養緩解新冠疫苗副作用 部立新營醫院提妙方

目前COVID-19疫苗進行大規模接種，第一波以85歲以上長輩為主，不少人看到施打後的副作用報導都很害怕施打，或者詢問哪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。