好好在家／居家不崩潰！善用「長假」與「me time」

疫情重新建構了人類的生活型態。居家避疫的時間愈來愈長，從一開始的焦慮慌亂、不知所措，到一個月後的今日，每個人都應該已經逐漸重整生活的重心、步調走向穩定。不過，以歐美為鑑，這樣的生活狀態，在疫苗普及率達一定程度之前，勢必還是需要持續一陣子的。不妨換個角度思考這樣的狀態吧！90年代經典的日劇「長假」中，木村拓哉經典的台詞是這樣說的：「人生不如意或疲倦的時候，就把它當成是上天賜給我們的假期… 一切順其自然，然後就會好轉。」

對於平日生活重心放在工作、旅遊、或是交遊的人來說，忽然失去重心的「無聊」極為難熬。此時不妨靜下心來，一定有些事情是你一直很想做，但是一直因為「很忙」、「太累」、抽不出時間來做而擱置的… 或許是一部得獎的經典電影、一本備受推薦的好書、甚至是學習一種語言、插花、樂器、MV舞、茶道、瑜珈… 找個時間坐下、列出清單或搜尋線上課程，好好利用這個突然得到的美好長假，充實自己、完成一直無緣的長久心願。