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高懸20公尺裝置藝術也不放過 桃機派蜘蛛人耗7小時清消

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為完成任務，專業廠商以特殊高空懸掛工法執行清消。圖／桃機提供
為完成任務，專業廠商以特殊高空懸掛工法執行清消。圖／桃機提供

5月下旬新冠肺炎疫情提升至全國三級警戒標準。桃園機場公司今天說，除每小時至少一次密集消毒作業外，更動員機場內各公民營單位每日下午同步進行全面性的深度清潔，更於近日在夜間更派出十位「蜘蛛人」垂吊在20公尺航廈屋頂下，耗時7小時，以繩索懸掛方式將第二航廈出境大廳的大型公共藝術作品，進行徹底的清潔消毒，以全方位防疫杜絕病毒傳播，確保國門安全。

桃基說，二航廈出境大廳旅客報到櫃台上方的「複合維度、未來航行」公共藝術裝置是2011年設置，黑白相間的航空器造型相當醒目，不僅是桃園機場代表意象之一，更是出國旅客自拍打卡熱門地標。該藝術裝置高掛離地面近20公尺高，平時航廈內人潮眾多且旅客報到作業繁忙，不適合搭設鷹架清潔，特別利用疫情期間旅客減少之際，執行安全維護工作並徹底清消。

桃機說，由於裝置藝術上方沒有通道抵達，特委託專業廠商以特殊高空懸掛工法執行清消作業。為進行任務，廠商共出動十名高空作業人員，在符合工安的規範下，耗時7小時終於順利完成，施工難度可見一斑。

機場公司維護處長易顯榮指出，桃機為國門第一線，出境的旅客不僅是國人，亦有來自全球各地四面八方的國際人士，因此即使在旅客看不見的地方，亦注意清消作業的各個細節。除了旅客、工作人員頻繁碰觸的電（扶）梯、廁所、櫃台、螢幕面板、座椅、排隊導引柱等設施列為清消重點外，連旅客平時觸摸不到的天花板、通風孔及公共藝術作品也沒有忽略，以具體行動貫徹國門全方位深度清消目標。

桃機說，面對疫情變化，持續落實各項清消作業，並視疫情滾動檢討防疫措施，守護機場員工健康，也保護入出境旅客的健康安全。

機場公司近日在夜間派出10位「蜘蛛人」，以繩索懸掛方式徹底清潔消毒第二航廈出境大廳大型公共藝術作品。圖／桃機提供
機場公司近日在夜間派出10位「蜘蛛人」，以繩索懸掛方式徹底清潔消毒第二航廈出境大廳大型公共藝術作品。圖／桃機提供

桃園機場 疫情

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