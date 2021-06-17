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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

宜蘭公共圖書館還書順延到解封開館後2周 延還不違規

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣各公共圖書館的取書及還書作業，順延到解封開館後2周，延後辦理都不違規。圖／文化局提供
宜蘭縣各公共圖書館的取書及還書作業，順延到解封開館後2周，延後辦理都不違規。圖／文化局提供

配合防疫政策，宜蘭縣所屬公共圖書館（計15館）目前休館，對於預約取書期限與還書期限也做出因應措施，全都順延至解封開館後兩周內辦理即可，縣文化局請讀者不須擔心因無法取書或還書被計算逾期違規等問題。

全縣除了冬山館因作為第二辦公室預計休館至7月2日，文化局圖書館及其他鄉鎮(市)公立圖書館目前均預計休館至6月28日。

文化局表示， 閉館期間館內各項服務及活動均暫停辦理，演藝廳及各展覽館舍也暫時關閉，請民眾配合防疫措施，減少前往公共場域、儘量減少外出，最近將配合疫情指揮中心防疫政策滾動式調整開館日期，讀者可至宜蘭縣公共圖書館入口網站（ https://library.e-land.gov.tw/ ）查閱最新公告。

防疫期間鼓勵大家除了宅在家看好書外，也可多運用「宜蘭縣公共圖書館電子資源」電子書、國家圖書館「公共圖書館區域資源中心線上電影院」、國立公共資訊圖書館「公共圖書館數位資源入口網」、Podcast相關閱讀及選書頻道等各項線上資源，持續維持閱讀習慣，讓好書陪伴大家挺過疫情。

宜蘭縣各公共圖書館的取書及還書作業，順延到解封開館後2周，延後辦理都不違規。圖／文化局提供
宜蘭縣各公共圖書館的取書及還書作業，順延到解封開館後2周，延後辦理都不違規。圖／文化局提供

圖書館 文化局 疫情

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