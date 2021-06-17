和平發電廠擬增空汙設備 民眾籲提升整體工業區標準

花蓮縣和平火力發電廠擬增加空汙防治設備，但石膏產量預估每年也會增加1.88萬公噸，載運過程中可能對環境產生影響，環評專案小組今天初審認為仍要補充說明空汙防治方式及提升運作效率；陳情民眾也指出，和平工業區對當地環境影響是顯而易見的，除了發電廠要提升空汙設備，和平水泥廠也應該提高環保標準。

和平火力發電廠擬增設電力設施空氣汙染防制設備，提高懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物的防治效能，不過增設空汙防治設備後可捕捉更多硫份，因而導致石膏量增加，預估石膏產量將從每年11萬公噸增加為12.88萬公噸，每天約多出56公噸，也從每天載運11車次變為每天載運13車次。和平電力公司指出，增加的石膏將全數提供給和平工業區裡的台泥水泥廠消耗使用，載運距離則在廠區一公里內。

此次是環保署首度舉辦視訊環評，由於開發案件牽涉地方發展及環境衝擊，爭議案件經常有陳情民眾報名與會並現場陳述意見，改為視訊環評以後，環保署提供書面、電話或視訊方式等三種方式，讓民眾陳述意見。不過外界仍質疑，環評以視訊模式審議恐影響民眾權益，尤其許多開發地點位於鄉村，長輩及居民的「數位落差」將更為顯著。

今日有一名民眾登記發言指出，其實仍有許多民眾想發言，但不知道如何報名，只能觀看直播，當地關切和平工業區帶來的環境影響，因為工業區不只有火力發電廠，還有和平水泥廠及和平港口，「民眾都看得出來環境在改變」，且這三家公司看似獨立，其實是彼此配合運作，既然現在火力發電廠願意增設空汙防制設備，和平水泥廠在燃燒廢棄物等業務上，也應該提高環保標準。

環評委員朱信指出，廠方要增設空汙防治設備是好事，但同時又增加石膏產量，也會造成更多空氣汙染，應該提出空汙抵換措施。環評委員李育明也說，廠區利用車輛運輸底灰及石膏的管理方式，應該要滾動修正。

環評結論建議補正再審，環評委員要求評估提升濕式靜電集塵器效率及操作方式，以降低整體排放汙染的可行性，並補充將新增的空汙防治設備相關說明及提升運作效率，另外要說明底灰、石膏等運輸車輛的管制方式，及和平電廠汙泥清運方式。