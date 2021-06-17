施打疫苗擔心疼痛不適吃止痛藥？藥師：要適量避免傷肝

全台長者施打新冠肺炎疫苗第3日，不少民眾擔心會產生嚴重不適，在接種疫苗前後吃止痛藥。桃園市藥師公會理事長鄭志宏透露，這幾天疫苗擴大接種，連帶讓普拿疼等止痛藥的銷量成長至少2到3成，但他建議止痛藥不可以無限度服用，每天最多不要吃超過8顆，以免造成肝臟損傷。

鄭志宏表示，民眾接種後若出現發燒、痠痛，甚至全身痛等症狀，可以服用普拿疼等含有乙醯胺酚的止痛藥，乙醯胺酚可直接從腦部阻斷疼痛傳導，達到鎮熱止痛之效，在低燒的情況下「讓人感覺不會痛」，不過成人每日最高劑量為4公克，若以市售500毫克的乙醯胺酚為例，一天不能吃超過8顆。

鄭志宏解釋，止痛藥分為兩種，一種是鎮熱止痛，一種是消炎解熱，但藥師不建議民眾服用後者，因為施打AZ疫苗就是希望讓免疫系統產生抗體，過程中難免會有發炎反應，進而產生發燒症狀，如果抑制發炎很可能會減少抗體形成；由於不是每個人都會發燒，他也建議接種前不需事先服藥，等出現症狀後再服用藥物即可。