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典型梅雨鋒面下周挾雨來襲 西半部、東北部這2天防大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
典型梅雨鋒面下周報到。本報資料照片
典型梅雨鋒面下周報到。本報資料照片

典型梅雨鋒面又要來了。中央氣象局說，今起到周末都是受到西南風影響，下周一開始鋒面接近，預計下周二、三影響台灣，為西半部、東北部帶來大雨，整體「有一定強度」。

氣象局課長林秉煜說，未來一周天氣型態，前半周受到西南風影響，高溫炎熱天氣型態，後面鋒面接近，下周二、三左右鋒面報到影響，帶來短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

林秉煜說，今天清晨到上午苗栗以南已有短延時強降雨，留意局部較大雨勢，午後雷陣雨在北部、東北部山區。周末西南風變強，西半部清晨到上午短延時強降雨強度變強，山區午後雷陣雨不排除局部較大雨勢。

溫度方面，林秉煜說，今天大台北、宜花地區都是黃色燈號，高溫36度以上，大台北可以來到37度，台東地區因為受西南風背風沉降影響會有焚風，出現36度以上高溫，明天也有機會。

林秉煜說，下周一鋒面接近，苗栗以南都有更續短延時強降雨，強度又再增強，整天斷續有降雨，北部則有局部短暫雨，天氣轉不穩定。

林秉煜說，下周二、三鋒面來到，西半部、東北部會有局部大雨發生機率，花東也會有局部短暫陣雨。

林秉煜強調，今天來說鋒面還是在華中一帶，結構還沒有完全建立，未來會逐漸建立，加上鋒面時間算是後期的預報，不確定性還高，太平洋高壓強度等都會影響鋒面位置還有降雨，影響下周天氣型態還是有變數。目前預估影響到下周三，下周四、五則在台灣附近南北徘徊。

至於該波鋒面是否是今年最後一道梅雨鋒面，以及強度是否跟前兩波相當，氣象預報員劉沛滕說，預報顯示有類似前兩波鋒面，但預報會變動，確定是有一定強度，不過是否旗鼓相當以及是否為最後一道，都還需要觀察。

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