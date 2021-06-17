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防疫宅在家看3C導致眼睛乾痠澀？多吃這些食物可護眼

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
營養師建議，多吃深色、橘紅色、橘黃色蔬果與富含維生素C的食物可延緩眼睛退化。圖／台南市立醫院提供
營養師建議，多吃深色、橘紅色、橘黃色蔬果與富含維生素C的食物可延緩眼睛退化。圖／台南市立醫院提供

防疫宅在家，無論線上課程或是上網、追劇，民眾使用3C產品的頻率大幅提升，導致眼睛乾澀、疲勞、眼壓升高，眼睛提前老化，甚至造成白內障和青光眼提早報到。台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，除了限制每天3C產品的使用時間，讓眼睛適度休息外，也可多吃深色、橘紅色、橘黃色蔬果與富含維生素C的護眼食物，延緩眼睛退化。

鄭婉苓說，多吃菠菜、地瓜葉、芥藍菜等富含葉黃素的深綠色蔬菜，可以過濾藍光及紫外線，能保護水晶體和視網膜，有助延緩黃斑部退化，建議一天至少吃3份，每份約為一般飯碗半碗的量。另外，也要多攝取富含花青素的食物，如藍莓、葡萄，可增強眼睛感光物質「視紫質」的生成，有助於促進夜間的視力，增加視覺敏銳度。

如果眼睛常感到疲勞、酸澀或是乾眼症，鄭婉苓表示，缺乏維生素A、β胡蘿蔔素，易導致黏膜乾燥，可多補充橘黃色、橘紅色蔬果，如蛋黃、南瓜、地瓜、紅蘿蔔，有助預防眼睛乾澀、乾眼症或夜盲症。

另外，抗氧化食物能有效降低自由基生成，減緩自由基對水晶體氧化的傷害，維生素C是天然的抗氧化劑，可選擇富含維生素C的水果，如芭樂、草莓、奇異果等，每天吃2碗飯碗大小的水果量。含維生素E的堅果也可幫助抗氧化。

鄭婉苓提醒，除了控制3C產品使用時間，多攝取護眼食物之外，也要避免抽菸、喝酒的習慣，香菸含有尼古丁不利眼睛微血管循環，大量飲酒則會消耗體內維生素A，加重眼睛疲勞、乾澀的問題。目前白內障可手術替換人工水晶體，但視網膜黃斑部病變則是不可逆。

3C 乾眼症 白內障

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