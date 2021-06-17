聽新聞
test
0:00 / 0:00
別讓疫情影響病情 苗栗3名高齡者定期追蹤發現肝腫瘤
國內疫情仍處於三級警戒的嚴峻時刻，政府要求民眾非必要盡量不出門，但對病況須持續追蹤的病人，定期回診追蹤相當重要的，苗栗市大千綜合醫院近1個月內分別為3位高齡長者進行腹腔鏡肝臟切除手術，他們都是C型肝炎病人，定期追蹤檢查發現肝癌腫瘤，所幸及早發現，接受手術治療後恢復良好、順利出院。
大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，3名病患的腫瘤都很貼近肝靜脈，對這種貼在血管上或很靠近主要血管的肝癌腫瘤，手術切除是治療首選，其中腹腔鏡肝臟切除手術有傷口小、術後疼痛少、恢復快的優點，因此較適合高齡病人，但如果腫瘤位置不佳或病人腸沾黏太嚴重，則需考慮接受傳統開腹切肝手術，因此術前一定要由醫師評估並討論最適當的治療方式。
他指出，由於肝癌初期沒有明顯症狀，很容易被忽略，一旦有症狀時多數都已非常嚴重，因此特別提醒有慢性B、C型肝炎、肝癌家族史、脂肪肝民眾，一定要定期至醫院追蹤檢查，才能盡早發現及治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言