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別讓疫情影響病情 苗栗3名高齡者定期追蹤發現肝腫瘤

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
C型肝炎病人可透過定期追蹤檢查，及早發現肝腫瘤（紅圈處）並治療。圖／大千綜合醫院提供
C型肝炎病人可透過定期追蹤檢查，及早發現肝腫瘤（紅圈處）並治療。圖／大千綜合醫院提供

國內疫情仍處於三級警戒的嚴峻時刻，政府要求民眾非必要盡量不出門，但對病況須持續追蹤的病人，定期回診追蹤相當重要的，苗栗市大千綜合醫院近1個月內分別為3位高齡長者進行腹腔鏡肝臟切除手術，他們都是C型肝炎病人，定期追蹤檢查發現肝癌腫瘤，所幸及早發現，接受手術治療後恢復良好、順利出院。

大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，3名病患的腫瘤都很貼近肝靜脈，對這種貼在血管上或很靠近主要血管的肝癌腫瘤，手術切除是治療首選，其中腹腔鏡肝臟切除手術有傷口小、術後疼痛少、恢復快的優點，因此較適合高齡病人，但如果腫瘤位置不佳或病人腸沾黏太嚴重，則需考慮接受傳統開腹切肝手術，因此術前一定要由醫師評估並討論最適當的治療方式。

他指出，由於肝癌初期沒有明顯症狀，很容易被忽略，一旦有症狀時多數都已非常嚴重，因此特別提醒有慢性B、C型肝炎、肝癌家族史、脂肪肝民眾，一定要定期至醫院追蹤檢查，才能盡早發現及治療。

劉信誠主任提醒，肝癌初期沒有明顯症狀，因此定期追蹤非常重要。圖／大千綜合醫院提供
劉信誠主任提醒，肝癌初期沒有明顯症狀，因此定期追蹤非常重要。圖／大千綜合醫院提供

手術 腫瘤 肝癌

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