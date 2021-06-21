「好家在」家裡有這台！超顏質三星Neo QLED 8K為防疫宅生活加分

防疫宅在家，電視在一家人的生活中扮演著重要角色，也成為點亮宅生活的最佳推手。白天爸爸居家工作，使用電視召開多人視訊會議，藉由多重視窗瀏覽工作報表，一邊簡報一邊視訊，工作效率超展開！晚上媽媽揪好友一起參與近期最夯的健身直播，把手機畫面投影到電視上，跟著大螢幕一起「動次動」，臨場感十足，宛如健身教練就在你家客廳！小朋友線上學習不再侷限於平板或手機小螢幕，直接投影到電視上面，或透過電視的網頁瀏覽器進行遠端課程，兼顧學習效率和眼睛健康。週末全家人一起追劇、玩Game，在家就能享受劇院級的高品質視聽饗宴，專業遊戲模式讓玩家瞬間置身電視遊戲世界！一台電視多重享受，宅在家多久都不膩。

防疫宅在家，電視成為點亮宅生活的重要推手。 圖／Shutterstock 提供

Neo QLED 8K量子電視整合多種跨平台支援功能，透過全新與更直覺的感應連結功能，使用者僅須將三星手機輕觸電視邊框，即可自動偵測連結，把手機螢幕投影到電視上，省去重複操作的麻煩；此外，Neo QLED 8K 也支援AirPlay2讓iOS裝置也能夠透過將畫面投到電視上，或透過無線連結的方式，把Windows 10系統的電腦或筆電畫面直接鏡像至電視的大螢幕上，並支援多重視窗，最高可同時播放4個視窗，並自由選取視窗比例，更貼近現代人一心多用的多屏工作模式，更高效，並且獲得德國VDE的護眼認證,減少對眼睛的傷害。

開啟多重視窗功能，同時看電視節目與YouTube，或是連結USB攝影機做瑜珈，抑或將手機螢幕投影到大電視上，跨平台使用更方便。 圖／Samsung台灣 提供

Neo QLED 8K可透過無線連結的方式，將Windows 10系統的電腦或筆電，直接鏡像至電視的大螢幕上，讓工作時更得心應手。 圖／Samsung台灣 提供

玩Game時，遊戲機連接後就會自動切換至遊戲模式，玩家可在全新的Game Bar遊戲工具列中，透過單鍵操作，看見寬高比、延遲率、音訊輸出等資訊，並輕鬆進行調整，達到遊戲最佳化設定，減少延遲不卡屏，滿足專業級電競需求。 Neo QLED 8K經過嚴格測試，以低於10毫秒「低輸入延遲」與「HDR亮度高於1000尼特」的優異遊戲表現，成為首款榮獲德國VDE認證「高效能遊戲電視」，與AMD Freesync Premium Pro認證，搭配次世代遊戲主機，提供無比流暢的遊戲體驗。

玩家可透過Game Bar遊戲工具列單鍵操作，輕鬆達到遊戲最佳化設定。 圖／Samsung台灣 提供

無論是在家上班、視訊、追劇、玩Game，三星Neo QLED 8K量子電視都能提供顛覆想像的「超進化」體驗。Neo QLED 8K量子電視以3300萬像素展現真8K解析度，率先通過8K協會與美國消費者技術協會認真，8K絕湛畫質真實細膩，打造超擬真的視覺體驗。以革命性創新科技打造的量子Mini LED技術，僅有過去LED燈泡的1/40，搭配巨量高密度聚合技術，比一般LED背光電視增加了獨立控光效果，結合原本QLED量子電視特有100%色彩飽和的金屬量子點顯色技術，讓畫面色彩更精準，對比更鮮豔。

三星Neo QLED 8K量子電視以革命性創新科技打造量子Mini LED技術，獨立控光效果讓畫質超進化。 圖／Samsung台灣 提供

除了全新的Mini LED技術，Neo QLED 8K量子電視還採用AI量子程式演算科技，並從過往AI單一辨識升級至16核心演算效能，能夠針對每個場景、畫面，單點式獨立控制光影表現，展現最極致的明暗與色彩對比，忠實呈現影像創作者的初心。同時，Mini LED技術更讓機身達到超纖薄的境界，1.54cm不可思議的美型設計，加上近乎99%無邊際視覺感的0.8mm極窄邊框，讓電視即使沒有啟動時，也是家中客廳最能展現品味的時尚單品。

1.54cm超纖薄機身設計，讓電視成為客廳展現品味的時尚單品。 圖／Samsung台灣 提供

更值得一提的是，Neo QLED 8K量子電視除了在畫質科技上表現強悍，其劇院級的魔幻音場效果也十分令人讚嘆。其中QN900A內建6個方向聲道組成的旗艦級環繞音效系統，透過三星獨家進化科技，讓聲音如魔術般隨著畫面影像移動，打造身歷其境、沉浸式的環繞音效；搭配Samsung Soundbar導入魔幻音場技術，與電視揚聲器同步發聲，讓觀影者感受來自四面八方與影像同步的聲音張力，展現更具層次的全景包圍音效。如果在看電視時，家中有人使用吸塵器或是電鈴響起，QN900A還有智慧抗噪模式，當偵測到環境噪音，可以即時提高音量並強化對話細節，大幅降低環境音干擾，讓觀影者不會錯過任何一句關鍵台詞。不論看電視或是追劇，高畫質與好音效的結合，Neo QLED 8K量子電視的大螢幕享受絕對讓您驚豔。

Neo QLED 8K量子電視內建旗艦級環繞音效系統，打造身歷其境的全景包圍音效。 圖／Samsung台灣 提供

這麼體貼人性的產品，當然也不忘友善地球！Neo QLED 8K量子電視系列配備太陽能智慧型遙控器，能運用太陽光或室內環境光線充電，減少電池的使用。在電視包裝方面，自2021起三星電視全面採用環保包裝，減少使用彩色油墨印刷，降低環境碳足跡的產生。使用者可運用紙箱上圓點標記作為測量單位，將紙箱改裝成小家具、家飾等擺設，讓紙箱物盡其用，發揮更大的價值！請參考紙箱改造指南 https://reurl.cc/VXXz6y

三星電視全面採用環保包裝，並鼓勵使用者動手改造，賦予紙箱二次生命。 圖／Samsung官方FB 提供

用戶只要將改造紙箱製作的生活小物，拍照上傳至Samsung FB官方粉絲團活動留言區，就有機會獲得$5000元7-11商品卡！詳細資訊請參閱>> https://reurl.cc/4a1KoK