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好熱哦！高溫上看37度 吳德榮：下周梅雨鋒重返

下周鋒面盤據 彭啟明：提防可能較大降雨等致災風險

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天仍維持穩定西南風，中南部依舊和局部的海陸風環流交會，清晨在沿海發展起來對流延伸到內陸，仍有短暫陣雨發展，預計會持續到上午，而午後在山區也有零星局部的熱對流，西南風很旺盛，也讓山區的熱對流發展不大起來，只能集中在某些地方。

而北部及東半部，相對在背風面下，相對很晴朗，溫度仍偏高，特別在台北盆地，台北市及新北市都要留意，東半部宜蘭到花蓮溫度頗高，中午高溫都有機會到35-37度，外出務必要防曬防中暑。

他說，類似天氣將會持續到周六日一，都是相同的天氣環境，不過西南風和海陸風的交會仍要看當時西南風的強度而定，有時風速大一點把海陸風壓過去，就不會有對流發展，有時候太弱又發展不起來，需要在一些特定條件下，所以每天下雨的型態不大相同，有時候多有時候少。這也和午後熱對流一樣，每天發展都有點不一樣。

「下一個變化時間點會在下周一二」，他說，預期有道滯留鋒面南下，會在台灣上空滯留幾天，很類似前面兩道鋒面，在鋒面結構中是很不穩定的大氣發展條件，容易有中小尺度對流系統發展起來，預計將會持續三到四天以上。

彭啟明說，現在說降雨量級比前兩波大或少，南北東西的環境也不大相同，很難去做這種概念式的臆測，可能在發生前兩三天會較精準看出變化。但以這時候配合上很旺盛的西南風，的確在大環境上增添不穩定的條件，仍要提防可能會有較大降雨等致災的風險，務必要提高警覺。

彭啟明

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