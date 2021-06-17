高溫上看37度 吳德榮：下周梅雨鋒重返

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，今天中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，將有連日高溫出現，要注意防曬、防中暑。今天北部24至37度，中部23至35度，南部24至33度，東部23至37度。

迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率；有時有較強對流發展；背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。

他說，周日、下周一鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部雨勢增大。北部、東半部亦有局部降雨的機率，

他表示，歐洲(ECMWF)模式模擬下周二起典型梅雨滯留鋒重返台灣，至下周六都在附近南北徘徊。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒的持續時間較前二波久，故有條件帶來更多的降雨。不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。