太害怕竟夢到爸媽確診！ 親子面對疫情「3關鍵」：別讓孩焦慮

國內新冠疫情嚴峻，民眾或多或少都感到焦慮、擔心，深怕病毒不小心找上自己或身邊的親友，而除了大人憂心之外，其實不少孩童也會感到恐懼，近日就有孩子夢到父母確診、需和自己分開居住。對此，兒童福利聯盟提出，家長告知孩子疫情狀況時，需掌握「3大關鍵」，讓孩子不再過度害怕。

兒福聯盟在臉書表示，孩子面對疫情也會感到畏懼，尤其較年幼的兒童，因為理解能力有限，卻能從大人的言語和情緒中，感受到莫名的焦慮，因此家長在防疫期間，應格外注意自身的表現，並留意家中小孩的身心狀況。

兒福聯盟接著指出三點親子共同應對疫情的關鍵，第一點為「討論疫情適度即可」，意即不應過度、重複性地觀看有關疫情的新聞資訊，或著是話題總圍繞著疫情打轉，避免導致整個家庭氣氛籠罩在疫情的焦慮中。

第二點是「依據孩子年齡調整用語」，兒福聯盟說明，若孩子未滿3歲，說明疫情時可以使用「壞菌寶寶」等類似名詞代替，引導孩子正確洗手等習慣；3至6歲的孩子，可以透過繪本、畫畫等方式，告訴孩子怎麼做就能讓病毒不找上門；至於學齡後的孩子，則應已能對疾病有一定的認識，此時家長需要做的是「確認孩子得到的資訊是正確的」。

兒福聯盟點出，最後一點是「適時從事正向活動」，也就是家庭生活中，需定時安排一些娛樂性的活動，讓這段時間需長期待在家中的孩子轉移注意力，藉此降低焦慮和不安的感受；此外，讓孩子養成規律的作息，也是不可忽視的一點。