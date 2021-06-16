台中2長者打AZ後死亡 何美鄉：別被數字嚇到

台中有2名長者在接種疫苗後死亡。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天表示，這是一個純屬機率的運算，「先不要被數字嚇到了」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天指出，有媒體報導台中新增2名90多歲長者接種後死亡的狀況，由於2人均在昨天接種新冠肺炎AZ疫苗，分別於昨晚、今早病逝，預計這幾天才會通報到中央，收到後會儘速公布。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書以「死亡與施打疫苗 隨機發生於同一天的機率為何？」為題發文，認為這是一個純屬機率的運算，只是要幫助長輩們，先不要被數字嚇到了。

何美鄉指出，AZ疫苗開始施打於75歲以上的長者，不幸有兩名90歲以上的長者在施打疫苗24小時之內猝死，死亡與疫苗的因果關係當然會被嚴肅仔細的探討；不過，兩個不相干的事件，隨機同一天發生的機率有多少，是可以運算的。

何美鄉解釋，依台灣90歲以上的人口以14萬3322人（2020年5月底，內政部統計）來計算，依據內政部資料，去年90歲以上的長者，粗死亡率為千分之191，亦即每天不論有沒有施打疫苗，都會有75名90歲以上的長者，因不同的疾病往生。

何美鄉指出，若疫苗分5天施打，以100%施打率，則每天將有15名施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生；若以50%施打率，則有7名施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生。

何美鄉強調，另就生物相關的因果推論，則需更多的資訊。