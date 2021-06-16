快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

糖尿病患注意 染疫死亡率恐為常人8倍

中央社 / 台北16日電

全台200萬名糖尿病患者當心，醫師指出，糖尿病患者一旦感染新冠肺炎，死亡率是常人的8倍以上，國內染疫死亡個案也有近4成為糖尿病患者，呼籲符合接種資格的糖友儘速接種。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，染疫病逝人數已超過400人。根據中央指揮中心最新統計，國內染疫死亡個案中，有多達8成9死者年齡在60歲以上，研判高齡、有糖尿病、高血壓等慢性病是致死率較高的主因。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧今天表示，最近新冠肺炎疫苗擴大施打，但許多糖尿病患者擔心疫苗副作用，對於是否打疫苗感到猶豫，也詢問醫師意見。

黃建寧說，過去一年全球資料顯示，糖尿病患若罹患新冠肺炎，死亡率是一般人的8倍以上，國內染疫死亡個案當中，也有約4成為糖尿病患者，顯示糖尿病患者染疫後不僅重症、死亡率高，尤其血糖控制不良者，也容易增加染疫風險，接種疫苗相當重要。

至於糖尿病患者打疫苗可能引發血栓，黃建寧強調，接種疫苗者只有百萬分之一的機會出現血栓副作用，且血栓事件和糖尿病沒有相關，呼籲符合接種資格的糖尿病患者務必儘速接種疫苗。

黃建寧說，全台糖尿病患者已突破200萬人，且罹病數逐年攀升、罹病年齡持續下降，面對新冠肺炎疫情，糖尿病患者更首當其衝。

黃建寧提醒，糖尿病控制不會因為疫情有所改變，糖友若不敢到醫院，可利用視訊診療，再請家人到醫院拿藥，千萬不可中斷用藥，也不可因害怕拿藥而自行減藥，恐影響病情控制。

糖尿病 患者 新冠肺炎

延伸閱讀

日本專家估算 東奧開放觀眾進場恐增萬人染疫

雲林染疫夫妻檔出院 沙啞聲感謝醫療團隊救命之恩

嘉市82歲婦倒臥檢疫旅館廁所 救治3周過世排除染疫

花蓮秀林崇德家族慶生烤肉染疫 今增8例警嚴查籲勿群聚

相關新聞

精品專櫃員工確診 台北101購物中心封館暫停營業

台北101今（16）日接獲通知，館內1樓精品專櫃員工確診，考量員工、租戶及顧客的安全，台北101購物中心即刻於今日下午2...

台北101精品櫃員工確診 上班進出時間點曝光

台北101購物中心今日接獲通知，館內一樓精品專櫃員工確診，於是台北101購物中心即刻在今天下午2點起暫停營業，進行全館清...

沒幫病患刷馬桶遭投訴！ 醫護心寒嘆：挺我們不是靠嘴巴說說

國內新冠疫情延燒，各大醫院的工作量大增，醫護人員承受著高度風險為民眾堅守前線。不過一名醫護人員出面表示，雖然各界都不斷喊著支持、體諒醫護，但實際上卻仍有許多人似乎並不在乎他們的辛勞，甚至不少病人都把病房的呼叫鈴當成「服務鈴」，要求護理師幫忙刷馬桶，讓她無奈直呼「挺醫護不是嘴巴說說就好」。

缺經費！17.7萬機車ABS補助拖半年 公總：7月陸續核發

交通部推動新款新機車加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統），從2019年開始強制安裝，購車分別有400...

國5交通量減少 20日及27日暫停北向高乘載管制

受新冠肺炎疫情影響，國道交通量減少，高公局今天宣布20日及27日暫停實施蘇澳至頭城路段的北向入口匝道高乘載管制

憾廣篩慢半拍！ 陳時中的昨非今是

終於，廣篩拍板了！指揮中心於15日公布社區廣篩四大策略，指揮官陳時中說，因為「快速PCR平行試驗效果佳」所以決定公布該策略，然而回想去年4月起，面對各界建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。