憾廣篩慢半拍！ 陳時中的昨非今是

終於，廣篩拍板了！指揮中心於15日公布社區廣篩四大策略，指揮官陳時中說，因為「快速PCR平行試驗效果佳」所以決定公布該策略，然而回想去年4月起，面對各界建議普篩呼聲不斷，陳時中總以大量篩檢會擠壓篩檢量能，且有很多偽陽、偽陰性而拒絕普、廣篩，在疫情爆發下，他如今終於從善如流。

第一階段：全民普篩

普篩是指全臺灣2300萬人都要接受檢驗，而廣篩是指大部分人都能得到檢驗。此方面專家對於篩檢策略的期待大致可分為兩階段，首先是在疫情初期的全民普篩時期，此階段台灣疫情剛發生，民眾最擔心的就是社區感染與醫療量能崩潰。

但在此階段，陳時中反對說，大量檢體會擠壓疫調量能，且讓全民進行PCR普篩，總成本要690億元，快篩則為46億元。他擔心篩檢後，處在潛伏期與偽陰性者可能以為自己並未染疫而放下戒心，造成社區感染、偽陽性者的隔離與照顧則會增加醫療機構負擔，等於花錢創造防疫破口，因此一直堅持採行以匡列接觸者、精準打擊的防疫戰略。

第二階段：縣市廣篩

第二階段則為本波疫情爆發後，此時台灣疫情因為諾富特案、宜蘭遊藝場案、萬華茶藝館案等而快速升溫，民間再呼籲開放居家快篩、小規模普篩或「廣篩」的時期。社區感染已是指揮中心承認的事實，民眾希望快速篩檢抓出案例、避免進一步擴散。

但陳時中的回應仍與第一階段類似，再度提及檢驗量能會遭到擠壓，且存在潛伏期、偽陰性、偽陽性等隱憂，指揮中心再度期拒絕廣篩，而快篩也因為準確度不足遭指揮中心打槍。

廣篩啟動太慢

15日即有媒體質疑，為何指揮中心拖了一個月才啟動廣篩計畫。從過去陳時中提供的理由可見，指揮中心一直堅持篩檢成本高且檢驗能量不足的問題，可惜在疫情趨緩的一年中卻並沒有為這方面做足準備。

雖然陳時中說，各種儀器的平行試驗一直有在進行，但先前對各縣市的廣篩措施一攔再攔，曾多次對雙北廣篩措施潑冷水，讓民眾看不透指揮中心的目的與用心，也造成今日疫情擴散、死亡超過400人的事實，令人遺憾。

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