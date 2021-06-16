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糖尿病史27年病況控制佳 醫師公布胰島素3大進步、迷思

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤（左） 與身兼糖友的心臟科名醫洪傳岳（右）。圖／中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會提供
糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤（左） 與身兼糖友的心臟科名醫洪傳岳（右）。圖／中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會提供

國內新冠肺炎死者中約有四成有糖尿病史，顯示病友積極控糖刻不容緩。今年恰逢控糖藥物「胰島素」問世100周年，三大糖尿病團體共同舉行線上記者會，邀請資深病友現身說法，並破解三大常見胰島素迷思，盼病友積極控糖、及早補充胰島素。

糖尿病控糖藥物「胰島素」自1921年發現至今，已達100年歷史，讓糖尿病從無藥可醫到良好控制。今中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會共同辦理胰島素100線上直播記者會。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元指出，過去臨床上曾遇過患者，因聽信施打胰島素會截肢的錯誤觀念，在口服藥失效後，堅持拒絕施打胰島素，甚至選擇民間療法，企圖以少吃飯、吃芭樂等方式降低血糖，最後反惹足部病變，導致截肢。

為避免民眾誤信錯誤觀念，阻礙糖尿病的病情控制，王治元分享，糖友常見的3大胰島素迷思包含「擔心胰島素成癮」、「害怕施打胰島素會失明」、「覺得施打胰島素很痛」。

王治元說，胰島素屬於人體內既有賀爾蒙，因此不具成癮性；拖延治療導致血糖超標，才是造成失明主因；新型筆型胰島素的針頭設計細小，僅4至8毫米長，施打時幾乎沒有疼痛感。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤分享診治過的糖友個案，現年72歲的洪傳岳是知名心臟科專家、內科及藥理學教授、前萬芳醫院院長，其在45歲確診糖尿病。

蔡世澤說，當時兩人在同家醫院工作，經討論，決定先透過運動、飲食控制，但因執行不易，沒多久便改以口服降糖藥物控制，經數年藥物聯合治療及調整，皆獲良好控制。

直到洪傳岳59歲出任萬芳醫院院長，因醫務繁重，血糖漸漸失控，身兼藥理學專家的他諮詢蔡世澤後，選擇加入胰島素治療的行列，獲得良好的血糖控制；卸下院長重擔後，利用體重控制、飲食調理、運動，減少胰島素使用劑量，也未再發生過低血糖，生活品質愈來愈好。

為因應糖友的多元需求，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，胰島素不斷從提煉方式、注射方式、劑型精進等是三大面向突破，對糖尿病治療尤有指標性意義。

提煉方式部分，解決動物製劑造成的人體過敏問題。注射方式上，因筆型針劑的發明，提升方便性、降低疼痛感。速效、長效、混和等多元劑型的發展，更提供不同生活型態糖友們彈性使用的選擇。

三大胰島素迷思恐讓糖友陷入致命風險。圖／中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會提供
三大胰島素迷思恐讓糖友陷入致命風險。圖／中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會提供
三大糖尿病團體攜手同慶胰島素100周年。圖／中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會提供
三大糖尿病團體攜手同慶胰島素100周年。圖／中華民國糖尿病學會、糖尿病衛教學會、糖尿病關懷基金會提供

糖尿病 失明

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