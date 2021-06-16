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缺經費！17.7萬機車ABS補助拖半年 公總：7月陸續核發
交通部推動新款新機車加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統），從2019年開始強制安裝，購車分別有4000元及1000元的補助金，不過補助去年底截止。為了避免車價上漲，不少民眾搶在去年底前購車，就是為了想領補助，不料如今卻傳出有民眾買車都已超過半年了，至今補助都還沒有領到，讓民眾擔憂權益是否會受損。
對此，交通部公路總局表示，確實部分車主尚未收到補助金額，主要是因爲民眾反應熱絡，及機車行大力宣導，新機車領牌量大幅增加，致補助經費不足，相關經費已在籌措動支程序中，預計今年7月陸續核發。
基於行車安全考量，交通部規定，2019年起新款的126CC以上機車強制裝防鎖死煞車系統ABS、新款125CC以下機車強制裝ABS或連動式煞車系統CBS，但由於配備這類煞車系統的新車，最高可能比舊款機車貴1萬元，引發民怨，為此交通部也緊急推出補助，計畫為期兩年，也就是到去年底截止。
實際上，公路總局給予新購配備ABS或CBS煞車系統機車的補助，去年4月間就曾傳出經費不足，一度要喊卡，但公路總局強調會努力籌措經費，不料此時再度傳出因為缺經費，導致有民眾領無補助的情況。
公路總局表示，經費不足未核發部分，為109年11月及12月新領牌照配備ABS、CBS設備機車，總計17萬7千多輛，相關經費已籌措動支程序中，預計在今年7月陸續核撥。
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