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觀看數破666萬！ 大金空調「疼惜台灣2」傳遞永續正能量

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
慶祝《疼惜台灣2》YouTube影片突破666萬觀看次數，大金空調再於台中捷運打造「疼惜台灣列車」。圖／大金空調提供
慶祝《疼惜台灣2》YouTube影片突破666萬觀看次數，大金空調再於台中捷運打造「疼惜台灣列車」。圖／大金空調提供

今年初大金空調與齊柏林基金會合作的企業形象影片《疼惜台灣2》，傳遞台灣土地美好與每個認真努力人們的身影。YouTube上線短短3個月，觀看次數已經突破666萬次，突破去年《疼惜台灣1》的觀看次數，兩集影片在YouTube 的觀看次數更已經累計超過1,330萬次，「每一吋被珍惜的土地，都是台灣之光；每一個努力的人，更是台灣之光。」和泰大金董事長蘇一仲希望透過影片喚起愛惜土地的環保意識，一步一步感動更多國人的心，一點一滴凝聚更大的正面能量。

透過齊柏林導演的《看見台灣》紀錄電影，大金空調特別注意到「土地被天災蹂躪的問題」，也知道其實問題的關鍵在「地球暖化」，所造成極端氣候、天災不斷更持續蹂躪台灣。大金空調具體「用R32減緩地球暖化的問題」，全系列使用對地球環境最友善的R32環保冷媒空調，可減少地球暖化75%、臭氧層0破壞，讓改變從現在開始「不只看見，更要疼惜」。透過與「看見・齊柏林基金會」的合作，拋磚引玉，喚起大家對於環境保護的重視，共同疼惜這一塊土地與未來，讓台灣之光再次耀眼世界。

大金全系列空氣清淨機及2021年家用空調旗艦機種橫綱V系列，皆搭載日本先進閃流放電技術，透過閃流放電釋放高速電子，強力分解空氣中99%細菌、過敏有害物質、病毒、異味。7月31日前，購買大金家用變頻空調每台組最高現金回饋5,000元，還可申請政府貨物稅退稅2,000元；6月30日前，購買大金空氣清淨機3款指定機型，可現折1,000元，拿現金、最實在。

今年大金空調與齊柏林基金會合作的企業形象影片《疼惜台灣2》，YouTube上線短短3個月，觀看次數已經突破666萬次。圖／大金空調提供
今年大金空調與齊柏林基金會合作的企業形象影片《疼惜台灣2》，YouTube上線短短3個月，觀看次數已經突破666萬次。圖／大金空調提供
大金空調旗艦機種橫綱V系列，搭載日本先進閃流放電技術，強力分解空氣中99%細菌、過敏有害物質、病毒、異味。圖／大金空調提供
大金空調旗艦機種橫綱V系列，搭載日本先進閃流放電技術，強力分解空氣中99%細菌、過敏有害物質、病毒、異味。圖／大金空調提供

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