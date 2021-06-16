沒幫病患刷馬桶遭投訴！ 醫護心寒嘆：挺我們不是靠嘴巴說說

國內新冠疫情延燒，各大醫院的工作量大增，醫護人員承受著高度風險為民眾堅守前線。不過一名醫護人員出面表示，雖然各界都不斷喊著支持、體諒醫護，但實際上卻仍有許多人似乎並不在乎他們的辛勞，甚至不少病人都把病房的呼叫鈴當成「服務鈴」，要求護理師幫忙刷馬桶，讓她無奈直呼「挺醫護不是嘴巴說說就好」。

原PO在臉書社團「登山大小事」發文透露，自己是在和平醫院專責病房工作的醫護人員，看見如今仍有許多人在吵著「能不能上山」，她認為，政府確實沒有明文禁止，因此還想上山的人的確不必被「道德綁架」，但若換個角度想，其實大家可以選擇當個自律的、為別人著想的人，而不是每件事都要靠別人來限制。

該PO接著說，從雙北升到三級警戒後，除了工作和必要採買，她和家人已經整整一個月沒有出過家門。她表示，先生當然可以騎著重機出去兜風，並不會違反規範，但光是擔心她和孩子們的安危，就耗掉大批心力，根本不會有心情玩樂，畢竟「第一線醫護堵的是全家染疫的風險」。

原PO提到，醫護人員執勤時，一定會盡可能照顧每一位病患「疾病上的需求」，但並不是「生活上的需求」，然而有些病人，還是把病房的呼叫鈴當作服務鈴，三不五時要求協助，甚至她有位同事，曾因沒有幫忙病人刷馬桶而被投訴，讓她相當無奈。

她最後感嘆，很多病患痊癒出院時，她打從心裡為他們感到高興，但有些人出院時，卻只會覺得「終於滾出去了」；文末，她也直言，災難之下人性無所遁形，而「挺醫護」這句話不是在臉書換換頭貼、嘴巴說說就等於有做到。

至於有些網友認為上山並不構成群聚風險，原PO也補充，目前第一線的醫療人員和警消單位，都被疫情搞得人仰馬翻，撇除感染風險不談，若登山客此時就山上出了意外，還得動用大批人力救援，因此她仍認為正處特殊時期的當下，不該再外出遊玩、節外生枝。