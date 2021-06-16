寶寶奶粉添加仿母乳益生菌 食藥署訂限量標準

為了讓沒喝母乳的寶寶也能吸收到母乳的成分，有業者以微生物模擬製造與天然母乳中相同的乳寡糖，食藥署今天公告訂定限量標準，開放用於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告訂定「以基因改造大腸桿菌K-12 DH1 MDO MAP1001d菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖（2′-fucosyllactose）之使用限制及標示規定」，針對加工製程、應符合的規格、使用範圍、使用限量以及原料的生產來源資訊標示等進行規範。

食藥署食品組科長廖家鼎今天接受記者電話聯訪時表示，母乳中有很多天然的營養素，乳寡糖便是其中之一，而特定的乳寡糖就像是寶寶的益生菌，可以促進腸道好菌生長，維持菌叢平衡。

廖家鼎說，為了確保不喝母乳的寶寶也能獲得這些營養，國際間有業者利用基因改造大腸桿菌菌株發酵生產並經純化後製成類似乳母中乳寡糖的「2′-岩藻糖基乳糖」，並向食藥署申請納入食品原料。

廖家鼎指出，新規定要求最終成品須不含基改微生物與其轉殖基因片段，只要符合訂定的加工製程及規格的「2′-岩藻糖基乳糖」，就可用於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及專供7歲以下兒童的乳粉或類似產品；使用限量以即食或依產品標籤指示調配後的供食狀態作為計算基準，最高為1.2公克/公升。

廖家鼎說，「2′-岩藻糖基乳糖」原料須標示生產來源資訊，但對於再經製造、加工或調配製成的終產品，得免標示其生產來源資訊。

他表示，新規定即起施行，經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依食品安全衛生管理法第47條及第48條規定處新台幣3萬元至300萬元以下罰鍰。