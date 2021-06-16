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火紅斑塊滾黃綠波浪 「紅心翡翠」彩色芋育成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
紅心翡翠彩色芋。圖／種苗場提供
紅心翡翠彩色芋。圖／種苗場提供

農委會種苗場育成適合做為盆栽觀賞的彩葉芋新品種「種苗二號-紅心翡翠」，葉片火紅的中央斑塊搭配黃綠色波浪葉緣，活潑的姿態可增加市場上品種的多樣化，增進彩葉芋產業發展。

種苗場表示，彩葉芋（Caladium× hortulanum Birdsey）為天南星科多年生草本球根植物，原生於熱帶美洲，有生動的葉色和豐富的斑紋。全球種球主要產於美國佛羅里達州，依照外觀形態，可大略區分成為廣葉型及狹葉型兩種類型，廣葉型葉柄與葉片的連接點位於近葉心處，葉形呈寬廣的心臟形，株型較大，較耐蔭，適合用於樹蔭下的花壇景觀布置。

另外，狹葉型品種葉柄與葉片的連接點位於葉片基部葉緣處，葉形較細長、呈三角箭頭形，株型較小，但葉柄較短且硬挺，適合做為觀葉盆花。

種苗場說，「種苗二號-紅心翡翠」為自民國92年開始利用人工授粉方式進行雜交育種，經長年的篩選及觀察，所獲得穩定之新品種，且已於109年9月經審查通過順利取得品種權，該品種屬狹葉型品種，株型為開張型，葉為心形，具有明顯的黃綠色波浪葉緣，並有亮紅色中央塊斑，葉脈紅色，且葉柄具點斑及橫紋斑，十分適合做盆栽觀賞。

種苗場表示，夏天花卉稀少，正好是彩葉芋活躍的時期，因此台灣主要是以夏季盆栽型態銷售為主，也可利用於花壇、行道樹下及庭園景觀布置，且彩葉芋的花語是極大的歡樂、喜悅，可以豐富室內空間擺飾，增加歡樂及熱烈氣氛。

盆栽 農委會 行道樹

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