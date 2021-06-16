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高風險醫護壓力難解 心理師：院內諮詢一天可接8通

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
疫情醫護壓力大 ，但恐無管道可排解。本報資料照片
疫情醫護壓力大 ，但恐無管道可排解。本報資料照片

本土確診在5月大爆發，台灣面臨醫療醫療院所大緊繃，一線醫護面對巨大的壓力。新北市新莊區日前有一名護理師疑不堪防疫壓力，長期下來身心俱疲，遭家人發現在臥室內自縊輕生。對此，諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群說，醫院內的電話諮詢，疫情期間可以接到護理人員7、8通的電話，一線醫護壓力大不只是怕病毒會傳給家人，心中的苦悶也要有管道抒發。

早在全球疫情大爆發之際，WHO針對高風險醫護做出相關研究。羅惠群說，好比隔離病房醫護，最擔心是否把工作場域的病毒帶回給家人。

護理師疑壓力過大自縊身亡，羅惠群指出，個案分為兩個層次，首先是身為護理人員恐帶病毒回家的焦慮，必需關在家臥房自主隔離，又因機構負責人壓力很大，相關的評鑑跟需要做報表；再加上得不到家人的支持，跟先生的衝突導致後來輕生。

羅惠群說，去年疫情開始大爆發，經調查，全世界在隔離或封城，在家裡相處變長，漸漸出現情緒的張力，可能是爭吵、衝突演變成家暴，國內外的家暴通報量也在上升中。

高風險醫護近期出現外宿潮，羅惠群表示，國內護理師大部分以女性為主，在擔任媽媽的角色上，會有一種內在的罪惡、自責感，「沒辦法在孩子身邊，會擔心他的生活、功課，這塊其實需要說出來。」除了家人能夠支援照顧小孩，醫院能否提供相關支持，像是醫院宿舍、提供經費住防疫旅館。

針對醫護心理的求助管道，羅惠群說，心理壓力還是需要靠護理人員說出來才能作調節，護理有個文化很不喜歡麻煩別人，心裡頭壓力無法直接跟伴侶或家人說，因此需要有個心理師，聽醫護傾吐心事，這是最基本需求，但政府沒有提供這樣的管道。

羅惠群指出，醫院現提供員工相關電話諮詢，例如與隔離病房護理師通電話，發現近期使用的人數越來越多，有些人是放假中想辦法打電話來，一天有七八通的量，這僅僅只是針對院內員工。今年五月爆發情緒壓力瞬間增強，全聯會盼衛福部能夠開放通訊心理諮商的法規，現在個案數下降但醫院還是滿載，且加強型防疫旅館人力吃緊，如果能夠使用相關視訊、通訊心理諮商服務，對於醫護很有幫助。

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護理師 疫情

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