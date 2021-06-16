糖尿病友宜速接種 醫囑：穩定用藥

面對新冠肺炎疫情，糖尿病患者要穩定用藥，並按順序儘快接種疫苗！醫師黃建寧、王治元、蔡世澤16日在「胰島素100周年紀念直播記者會」中提醒糖友，糖友務必要做好血糖管控，並持續用藥，依循醫師的處方使用胰島素，才能有效減少併發症。

近日新冠肺炎疫情嚴峻，許多糖尿病友都擔憂染疫，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧提醒，所有糖尿病病友，一定要接種新冠肺炎疫苗，少數的血栓不良反應都與糖尿病無關，因此對病友來說是很安全的。

糖尿病年輕化

關於台灣的糖尿病現狀，黃建寧指出，國內有超過200萬名糖尿病友，罹病數逐年攀升，且有年輕化的現象，但好消息是近年來糖尿病造成的心血管疾病併發症與死亡率都已逐步下降。

黃建寧解釋，糖尿病的藥物治療會從口服降血糖藥物開始，若初期有血糖高於7.5，就會使用胰島素進行先發治療，或是口服藥物無法達到血糖控制的效果，也會開始使用胰島素，並依照病人的情形進行調整，但目前台灣糖尿病友中的胰島素使用率僅12%，較歐美的30%至40%少很多。

筆型胰島素推廣有感

對於胰島素的施用，社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元說，最辛苦且最困難的是如何說服病人開始注射，並持續每天注射，因為病友往往對於「針」有著排斥感，所以近年推廣的筆型胰島素特別重要，僅4mm的短針頭，已有效降低病友的排斥反應。

此外，有民眾擔憂胰島素有「成癮性」，用了一次就要用一輩子，對此王治元澄清，胰島素並不具有成癮性，是控制血糖的重要藥物，也是人體內重要的賀爾蒙，需要天天使用才能緩和胰臟退化、減少併發症發生的可能性。

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