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1.1萬家業者適用 水汙費申繳期限延至10月底

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
水汙染防治費的申報繳費期限延後至10月底。圖／取自水汙費申報網站
水汙染防治費的申報繳費期限延後至10月底。圖／取自水汙費申報網站

因應全國疫情警戒提升至第三級，環保署今天表示，110年第1期（1月至6月）水汙染防治費的申報繳費期限，自今年7月底延長至10月底，約1萬1300家業者適用，希望提供徵收對象較為充裕的申繳作業期間。

水汙費徵收對象包括水汙染防治法列管的事業（含畜牧業）、工業區專用汙水下水道系統、其他指定地區或場所專用汙水下水道系統等，計約1萬1300家業者，水汙費每半年繳納一次，亦即110年第1期（1月至6月）的水汙費應在7月底前完成申報繳納。

環保署表示，考量現階段國內疫情尚未降溫，為落實遵循配合疫情警戒管制措施，業者可能無法如期於7月底前完成水汙費申繳作業。因此，調整110年第1期水汙費申報及繳納作業期間為110年7月1日至10月31日，同時提醒業者應於上述期間內上網申報及繳費，以維護自身權益。

環保署說，水汙費徵收為法定應辦事項，徵收的費用均專款專用於水汙染防治工作，以保護及提升水體水質，改善生活環境。在配合防疫政策的同時，應留意於期限內完成申繳作業。水汙費申報網址：事業及汙水下水道系統水汙染防治費申報暨查詢系統（ https:// https://wpcf.epa.gov.tw/  ）。

疫情 環保署

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